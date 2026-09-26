Adiós a Tío Mario: la histórica juguetería cierra después de casi tres décadas

Tío Mario, una juguetería con casi 30 años de trayectoria, cerrará definitivamente sus puertas este sábado 26 de septiembre . El comercio anunció una liquidación total de sus productos y puso en marcha distintas promociones para desprenderse del stock antes del último día de atención.

El cierre se produce en medio de las dificultades que atraviesa el sector juguetero , marcado por la competencia de los productos importados y el aumento de los costos que afrontan los comercios . Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), confirmó el cierre de Tío Mario, que forma parte de la entidad, y señaló que se trata de una situación que afecta a otros comercios del rubro.

Si bien la publicación de la juguetería indica que la atención se mantiene de lunes a sábados de 10 a 20, en la vidriera del local se informó que el último día de atención es este sábado 26 de septiembre . Durante la liquidación, el comercio anunció que acepta únicamente pagos en efectivo y aclaró que el stock disponible es limitado . Además, remarcó que los productos vendidos no serán repuestos.

Como parte de la liquidación, el comercio comunicó diferentes promociones para desprenderse de la totalidad de sus productos.

2x1 en artículos seleccionados.

30% de descuento en cartucheras y mochilas.

20% de descuento en artículos de pileta y playa.

Disfraces a $30.000.

Descuentos en artículos de cotillón.

Este 26 de septiembre fue el último día de Tío Mario abierto al público

La empresa aclaró que la mercadería disponible no será repuesta y que las promociones están sujetas al stock existente.

Por qué cerró

Según fuentes cercanas al comercio consultadas por el medio, una de las principales dificultades para sostener el negocio fue la competencia de los productos importados, particularmente aquellos provenientes de China.

La diferencia de precios habría dificultado la competencia para los comercios establecidos que afrontan costos vinculados al empleo registrado y otras obligaciones formales. A esto se sumó el costo de los alquileres, otro de los factores que habría complicado la continuidad del negocio.

Según trascendió, otra juguetería conocida con presencia sobre la calle Santa Fe atraviesa una situación similar y evalúa cerrar al menos una de sus sucursales.

Qué dice la Cámara de la Industria del Juguete sobre los productos importados

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete señalaron que alrededor del 90% de los juguetes importados provienen de China, aunque también comenzaron a ingresar productos provenientes de otros países, como Vietnam.

Benítez explicó que la situación de Tío Mario no constituye un caso aislado y que existen otros cierres dentro del sector.

La caída de las ventas de juguetes

El cierre de Tío Mario se produce en un contexto de retracción de la actividad juguetera. Según datos de la CAIJ, las ventas del sector registraron una caída del 10% durante el primer semestre del año. La Cámara atribuyó parte de las dificultades al menor poder adquisitivo y al crecimiento del canal de venta puerta a puerta.

Además, según la entidad, durante los últimos dos años y medio decenas de jugueterías de barrio cerraron sus locales físicos o dejaron de atender de manera presencial para concentrarse exclusivamente en la venta online. El proceso afecta especialmente a los comercios de cercanía, que enfrentan la competencia de las grandes superficies y el crecimiento de las compras por Internet.