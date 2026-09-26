Clubes de Córdoba podrán llevar gratis a sus chicos a ver a la Selección en el Kempes

La Selección Argentina volverá a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes después de más de cuatro años y el Gobierno de Córdoba lanzó una iniciativa para que los chicos que forman parte de clubes e instituciones deportivas de la provincia puedan vivir gratis el partido desde las tribunas.

El encuentro ante Bolivia será el próximo miércoles 30 de septiembre y, en ese marco, la Agencia Córdoba Deportes abrió una convocatoria para que las instituciones inscriban a niños y niñas de hasta 12 años inclusive. Los chicos podrán ingresar sin cargo y ocuparán la bandeja superior de la Platea Gasparini.

La propuesta busca que los clubes cordobeses sean parte de la jornada y que sus deportistas tengan la posibilidad de compartir una experiencia vinculada con la Selección Argentina.

Las instituciones interesadas deberán completar un formulario de inscripción mediante la plataforma de Ciudadano Digital, a través de la página web de la Agencia Córdoba Deportes. La convocatoria estará abierta desde este sábado 26 de septiembre hasta el lunes 28 de septiembre a las 10:30.

Cada grupo podrá estar integrado por un máximo de 40 personas: hasta 36 niños y niñas y cuatro adultos responsables, quienes también deberán ser autorizados por la institución.

Una vez enviado el formulario, la institución deberá aguardar el contacto telefónico de la organización. En esa comunicación se confirmará la participación y se informará qué documentación deberá presentarse el día del partido.

Desde la Agencia Córdoba Deportes remarcaron que completar el formulario no significa que la participación esté confirmada.

El regreso de la Selección al Kempes

El partido frente a Bolivia tendrá además un significado especial para los hinchas cordobeses, ya que marcará el regreso del seleccionado nacional al Kempes después de más de cuatro años.

La última presentación de Argentina en ese estadio fue en febrero de 2022, cuando enfrentó a Colombia por las Eliminatorias.

Ahora, la Provincia busca que la jornada no quede limitada al público general y que también puedan disfrutarla niños y niñas que forman parte de clubes e instituciones deportivas de distintos puntos de Córdoba.