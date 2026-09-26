Las fotos de la apertura de la Feria Internacional de Turismo en La Rural

La Feria Internacional de Turismo (FIT) quedó oficialmente inaugurada este sábado en el predio de La Rural , en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de autoridades, representantes de destinos y delegaciones internacionales.

La apertura marcó el comienzo de la 30ª edición de uno de los principales encuentros de la industria turística de América Latina, que reúne durante cuatro jornadas a provincias, municipios, empresas, agencias, operadores y representantes de distintos países.

El acto inaugural contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli , quien encabezó la apertura de la feria. Durante la jornada también estuvieron presentes Karina Milei y Jorge Macri , quienes recorrieron distintos stands dedicados a promocionar destinos turísticos de la Argentina.

La edición aniversario cuenta con una fuerte presencia nacional e internacional y fue declarada de Interés Nacional por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación . La resolución destacó el rol de la feria para la promoción de destinos, la generación de negocios y la integración de los distintos actores de la cadena turística.

La Feria Internacional de Turismo / Foto: Juan Mateo

Uno de los principales atractivos de la FIT es la posibilidad de recorrer en un mismo espacio las propuestas turísticas de las distintas provincias argentinas.

Los stands presentan destinos, paisajes, gastronomía, cultura y diferentes experiencias para quienes buscan conocer las alternativas que ofrece el país.

La Feria Internacional de Turismo / Foto: Juan Mateo

La feria también cuenta con la participación de destinos internacionales, que presentan sus propuestas ante profesionales del sector y el público que visita La Rural.

República Dominicana es el país invitado de esta edición aniversario, con una propuesta centrada en sus playas, ciudades históricas, naturaleza, gastronomía, música, cultura y aventura.

Las imágenes que dejó la inauguración

La apertura estuvo acompañada por el movimiento de autoridades, representantes de las provincias, expositores y visitantes que recorrieron los diferentes espacios de la feria.

La Feria Internacional de Turismo / Foto: Juan Mateo

La Feria Internacional de Turismo / Foto: Juan Mateo

La Feria Internacional de Turismo / Foto: Juan Mateo

En su 30ª edición, la FIT reúne además espacios dedicados a tecnología, gastronomía, turismo de aventura, cruceros, moda y turismo, además de rondas de negocios y encuentros profesionales.

Cuándo se puede visitar la FIT

La Feria Internacional de Turismo se desarrolla del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

El sábado 26 y el domingo 27 está abierta al público general de 14 a 21, mientras que el lunes 28 y el martes 29 estarán destinados exclusivamente a profesionales del sector, de 10 a 19.

La edición 2026 celebra tres décadas de historia de la feria, que vuelve a convertir a La Rural en un punto de encuentro para destinos, viajeros y empresas vinculadas con el turismo.