Piden ayuda para afrontar los gastos de recuperación de Emi Troncoso en Buenos Aires

Hace algunas semanas llegó la noticia más esperada por la familia Troncoso : Emi , la niña de 12 años que necesitaba un trasplante de corazón , recibió finalmente el órgano . La operación, que se llevó a cabo en el hospital Italiano de Buenos Aires, fue exitosa. Ahora, la joven basquetbolista que supo conmover a todo un país afronta su etapa de recuperación.

Es en ese marco que desde redes sociales impulsaron un neuvo pedido de ayuda para que su familia pueda solventar los gastos que conlleva el tratamiento, que también se está haciendo en Buenos Aires.

"Hoy sus papás están dedicados a cuidarla y acompañarla. Sabiendo lo difícil y costoso que es estar lejos de casa, queremos apoyar a la familia con los gastos que puedan surgir", reza el comunicado difundidos en los distintos perfiles de redes, entre ellos el de la cuenta de instagram "@juntos.por.emi", desde donde han realizado distintas campañas a lo largo de los últimos meses.

En ese sentido, el comunicado brinda los datos de una cuenta del Banco Nación cuyo alias es "estamosconvosemi". La misma está a nombre de Cristina Omar Troncoso. "Todo pequeño aporte suma", concluye el texto difundido.

Emilia Troncoso es una niña de solo 12 años cuya historia ha conmovido a toda Mendoza. Ama jugar al básquet, deporte al que le dedica gran parte de su vida desde hace cinco años. Sin embargo, momentáneamente la salud se interpone entre ella y su gran pasión.

Si bien desde el entorno de Emilia manifestaron que siempre tuvo una vida saludable, el año pasado tuvo una neumonía y de ahí en adelante, su cuadro se fue complicó . A partir de una anemia que comenzó a experimentar, se encendieron las alarmas.

Producto de esa anemia, debió ser internada para que se le realice una transfusión. Sin embargo, a partir de ese instante, su cuadro fue cada vez más complejo, con dificultad para respirar inclusive. Tras varios estudios, los profesionales de la salud detectaron que Emilia tenía dilatado su corazón, por lo que debía recibir un trasplante.

Debido a su padecimiento, Emi debió ser trasladada al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, donde -finalmente- a principios de septiembre recibió la noticia de que habían conseguido un corazón. Tras más de cuatro meses internada, Emi fue operada con éxito y comenzó su proceso de recuperación.

Según explicaron profesionales de la salud, un paciente que recibe un órgano externo requiere de varios cuidados ya que se trata de personas inmunodeprimidas y, además, se deben llevar adelante esfuerzos para optimizar la recepción de -en este caso- el corazón.