Video: violenta pelea entre un taxista y un colectivero

Un taxista protagonizó un violento episodio en el barrio porteño de Caballito, a metros del Parque Centenario, cuando se bajó del taxi y comenzó a patear la puerta de un colectivo mientras amenazaba al chofer.

"¿Querés ver quién es más loco? Gil de mierda", se lo escucha gritar al taxista mientras rompe la puerta del colectivo de la línea 24. Todo los ocurrido fue filmado por el chofer, quien luego explicó lo sucedido.

“Todo comenzó en Avenida San Martín y Tres Arroyos. Salí del Metrobus y quise hacer una maniobra de sobrepaso. El taxi venía libre, despacio, y cuando le toco bocina para hacer la maniobra y él acelera sin dejarme hacerla. Lo dejé pasar para no llegar a tocarlo o hacerle un daño al auto. Levanté pasajeros, salí y delante mío empieza a agredirme sin dejarme pasar", comenzó su relato el colectivero.

Y continuó: "En Avenida San Martín y Nicolás Repetto pasó en rojo para seguirme a mí. Llego a la parada, quise levantar pasajeros y me di cuenta de que era este hombre. Cerré la puerta automáticamente para que no subiera”.

“Llegué a la próxima parada y me tocaron el timbre para descender. Intenté hacer la parada pero él vino por la derecha, se atraviesa, le pegó a piñas al colectivo y empezó a decirme que bajara, que quería pelear. En vez de sacarle una foto comencé a filmarlo y ahí empezó a agredir el colectivo”, completó el chofer.

En las imágenes se ve a una pasajera que le pide al taxista que se retire, mientras otro hombre bajó de su vehículo para evitar que el agresor subiera al colectivo. “¿Por qué no le dice a este pelotudo que me tira el colectivo cuando no le hice nada”, le gritó a la mujer el taxista, quien fue llevado a su vehículo y se marchó del lugar por Avenida Warnes.