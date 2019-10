Un jubilado fue torturado por ladrones tras abrirle la puerta a una mujer

Un anciano que abrió la puerta de su casa porque una mujer le dijo que traía una encomienda para él, fue torturado y asaltado por cuatro ladrones que irrumpieron en su vivienda para robarle un dinero que no poseía.

El hecho tuvo lugar este jueves por la tarde en Santiago del Estero y el hombre identificado como Néstor Rubén Nieva, tras confiar en la mujer que dijo traerle un paquete a su nombre, recibió un culatazo y fue atado con pañuelos y ropa.

La víctima de 64 años se encontraba solo en la vivienda por lo que los ladrones, luego de reducirlo violentamente, no tuvieron inconvenientes para arrojar todos sus muebles al piso en busca de un dinero específico.

"Me exigían plata que no tengo", dijo Nieva más tarde en la Comisaría 8°, quien días atrás había realizado una operación comercial no tan importante y los asaltantes podrían haber tenido ese dato.

Frustrados al no conseguir el botín que iban a buscar, los asaltantes decidieron llevarse un televisor LED de 32 pulgadas, dos celulares y una riñonera con $2 mil. Finalmente se dieron a la fuga en un Fiat Palio blanco y, hasta le momento, no fueron detenidos.