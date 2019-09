Renunció el abogado de Veppo: "Él no tuvo la fortaleza de volver a ayudar"

El abogado José Luis Ferrari renunció hoy como defensor de Eugenio Veppo, el periodista detenido desde el domingo como acusado de atropellar y matar a una agente de tránsito y de herir a otro inspector en el barrio porteño de Palermo, porque no se sentía "cómodo" con las diferencias de "criterio" que mantenía con el acusado y con su familia a la hora de abordar el caso. Además, confirmó que el conductor "no tuvo la fortaleza de volver a ayudar".

Por su parte, el padre del imputado, el periodista y locutor Fabián Veppo, se manifestó hoy a través de la red social Twitter expresando sus condolencias para las víctimas del hecho.

Quiero expresar mi sentimiento más profundo de condolencia y comprensión para las víctimas del hecho que tuvo como protagonista a mi hijo, que se encuentra a disposición de la justicia. Lo hago también en nombre de los demás integrantes de la familia. — Fabián Veppo (@fabianveppo) September 11, 2019

En tanto, Veppo hijo continuaba esta tarde alojado en el hospital Central Penitenciario (HCP) del penal federal de Ezeiza a disposición de la jueza Yamile Bernan, quien lo imputó del "homicidio simple con dolo eventual" de la agente de tránsito Cinthia Choque (27) y de las "lesiones graves" en perjuicio de Santiago Siciliano (30), quien permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Fernández.

"No me siento cómodo. Veo que había un malestar. Yo me sentía mal y ellos (por el acusado y su familia) se sentían mal conmigo. Así que renuncié a la causa en el día de hoy y se los comuniqué esta mañana", explicó a la prensa el propio Ferrari.

"No compartían evidentemente mi criterio", señaló el letrado, quien recordó que el imputado mintió cuando le "dijo a la jueza (Yamile Bernan) que no tenía antecedentes" penales.

"Puedo defender siempre y cuando no me afecte moralmente, pero si realmente me violenta por el malestar que hay, ya no", indicó Ferrari y agregó que "existían diferencias en la reuniones" que mantenía con los padres del acusado, que están divorciados.

Consultados sobre las últimas novedades que se produjeron en la causa antes de que él renunciara, Ferrari contó que ayer declararon el amigo y la joven que acompañaban a Veppo en el auto al momento del hecho.

"Declaran que Veppo venía a alta velocidad y zigzagueando, de manera temeraria. Trataron de convencerlo de que vuelva pero apenas lograron que estacionara. Después fueron a la casa de él y desde ahí llamaron al hermano para que se hiciera cargo de la situación", relató.

Según Ferrari, la mujer, que iba en el asiento trasero "no vio nada" y "estaba conmocionada, llena de vidrios" ya que a raíz del impacto "se pegó un golpe grande" y "no salió despedida de milagro". También dijo que en el auto del acusado "había sangre afuera y adentro".

"El acompañante que iba al lado de él (por Veppo) le dijo 'atropellaste a dos personas', pero evidentemente (el conductor) no pudo o no tuvo la fortaleza anímica que tiene cualquier persona de volver y ayudar", señaló Ferrari.

Para el abogado, se trata de un caso en el que un automovilista "conduce de manera imprudente, rápido, atropella a dos personas y escapa".

Por último, recordó que Veppo le que había estado "en un asado con amigos donde se consume una botella de vino y él tomo dos vasos", por lo que "seguramente estaría en el límite de 0,5 (el mínimo permitido de alcohol en sangre)".

La jueza Bernan continuó hoy con la recepción de testimoniales, entre otras medidas, y le tomó declaración a dos transeúntes que presenciaron el hecho y al chofer de la camioneta del área de Tránsito del Gobierno porteño que se hallaba en el puesto de control junto a las víctimas.

También declararon los otros dos agentes que se encontraban junto a Choque y Siciliano cuando estos fueron embestidos y que si bien resultaron ilesos debieron ser asistido por un estado de shock, dijeron los informantes.

Por otra parte, el abogado Mauricio D'Alessandro estuvo esta tarde presente en el Hospital Fernández y adelantó a la prensa que se constituirá como querellante por parte de Siciliano y que una vez que la jueza lo acepte va a solicitar "la secuencia de los semáforos para medir la velocidad" a la que iba Veppo y que se investigue si el puesto de control estaba "mal señalizado".

"Hay que ver si había cruzado en rojo porque no hay forma de agarrar onda verde ahí", sostuvo el letrado y consideró que Veppo, "claramente" escapó y entorpeció la investigación, por lo que no le corresponde la excarcelación.

Para el abogado, "la causa está bien llevada", aunque admitió que lo "sorprendió" la carátula de "dolo eventual", ya que es "una calificación dura".