"Qué lindo sos", la frase que desencadenó un brutal crimen

Un joven de 22 años, identificado como Tomás Cerletti, mató de 13 puñaladas a un hombre que le dijo 'qué lindo sos' mientras caminaba en la ciudad bonaerense de La Plata. El brutal crimen fue captado por las cámaras de seguridad de la zona y en las imágenes se ve al agresor apuñalar en repetidas oportunidades a la víctima, identificada como Walter Chirinos (49).

Según consigna Clarín, Chirinos murió desangrado por una grave lesión en el pulmón derecho. En el video de la agresión, se ve al joven perseguirlo, apuñalarlo y luego patearlo en el suelo.

“Es terrible lo que le hizo. Estamos sorprendidos por la brutalidad del ataque”, remarcaron los investigadores del crimen ocurrido la madrugada del 26 de octubre a la vuelta de la Terminal de Ómnibus, en La Plata.

El fiscal Marcelo Romero (UFI N°6 de La Plata) no está convencido de la versión que dio Cerletti. "Le clavé un cuchillazo al tipo porque me dijo 'qué lindo que sos', me pegó una piña y lo clavé todo", declaró el joven.

De lo que sí están convencidos es de la peligrosidad del detenido. Por eso la jueza Marcela Garmendia pidió que lo trasladen a una alcaldía del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Y el fiscal Romero lo vivió en carne propia cuando le informó que lo acusan del homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

“Pidió que le leyeran la imputación y no quería firmarla, tardaba, tardaba y alguien suspiró. El acusado levantó la cabeza, estaba a un metro y medio del fiscal y, con una mirada muy fría le dijo: 'Vos sos un sorete'”, confiaron las fuentes consultadas. Luego, se negó a declarar.