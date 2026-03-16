Lanzan 50 becas gratuitas en tecnología para jóvenes que buscan su primer trabajo formal

Fundación Empujar abrió la inscripción a su programa IT con formación, contención y salida laboral para jóvenes y su primer empleo en tecnología.

Fundación Empujar abrió la inscripción a 50 becas gratuitas para participar en su programa IT, una iniciativa que busca acompañar a jóvenes de 18 a 24 años de contextos vulnerables del AMBA en su camino hacia el primer empleo en la industria de la tecnología.

El programa, que este año cumple cinco años, ofrece una formación intensiva en Testing Master durante cinco meses, combinando capacitación técnica, desarrollo de habilidades socioemocionales y acompañamiento para la inserción laboral. Las clases comienzan el 25 de marzo y las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de marzo a través de la web. A diferencia de otras propuestas de formación, Empujar IT pone el foco en el acompañamiento integral de los jóvenes durante todo el proceso: desde la capacitación hasta la inserción laboral final.

trabajo 50 becas para ayudar a los jóvenes en su camino hacia el primer empleo en la industria de la tecnología. Archivo. Para facilitar la participación, la Fundación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para cursar y no se requieren conocimientos previos. La propuesta es cofinanciada por empresas agrupadas en la Fundación Gestión y Desarrollo, bajo la iniciativa Emplear + Empujar. En este marco, la capacitación técnica se dicta a través de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El programa también incluye entrenamiento en habilidades clave para el mundo del trabajo, como comunicación, trabajo en equipo y preparación para entrevistas laborales. En Argentina, muchos jóvenes encuentran dificultades estructurales para ingresar al mercado laboral, como la falta de experiencia, la ausencia de redes de contacto y el acceso limitado a formación específica para los sectores que más crecen.

Nos enfocamos en jóvenes que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables porque son quienes enfrentan mayores barreras para acceder a su primer empleo formal. Nuestro objetivo no es sólo capacitarlos, sino acompañarlos en todo el proceso de inserción para que puedan dar sus primeros pasos en una industria con grandes oportunidades .La industria tecnológica continúa siendo uno de los sectores con mayor dinamismo en el mercado laboral.

EMPLEO Nos enfocamos en jóvenes que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables. Archivo. Según el último reporte publicado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) en enero de 2026, el empleo en las empresas de Software ha ido creciendo en forma ininterrumpida desde 2015, habiendo generado 60.537 nuevos puestos de trabajo en los últimos 10 años. Dentro de este ecosistema, los roles de testing y control de calidad de software se posicionan como una de las principales puertas de entrada para perfiles junior, ya que muchas empresas incorporan testers en etapas iniciales de sus carreras para integrarlos a equipos de desarrollo.