Marcelo Puertas: "Hoy vamos a tener acceso a las pruebas y vamos a tomar una decisión"

Luciano Franchetti, el empresario gastronómico baleado por un policía el pasado 2 de junio durante un intento de asalto en una estación de servicio de Godoy Cruz, dialogó ayer con el programa "Con qué derecho" de MDZ Radio y brindó su versión de lo ocurrido aquella noche. Aseguró que el policía "le disparó directamente" antes de abatir al delincuente y que luego no lo asistió.

El efectivo aún no ha sido imputado por la Justicia ni sumariado por la Inspección General de Seguridad (IGS), a raíz de que entienden que actuó en legítima defensa. En diálogo con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio, el titular de la IGS, Marcelo Puertas, justificó esta decisión y explicó que recién hoy tendrán acceso a las pruebas que permitirán tomar una resolución al respecto.

"Hoy vamos a tener acceso a las cámaras del playón y a las pericias balísticas y vamos a resolver sobre la actuación del policía en relación a Franchetti. En relación a Ponce (el delincuente abatido) hemos tomado la determinación de que actuó en legítima defensa", explicó Puertas.

Y añadió: "Vamos a evaluar las pericias balísticas y ver cuántos disparos se realizaron, de qué arma provinieron, cuál fue el derrotero de los disparos y si estaban en la misma línea de fuego Franchetti y Ponce".

A priori, según dijo Puertas a él no le consta lo que haya dicho el empresario porque recién hoy tendrán acceso a las declaraciones. Eso, a pesar que ayer dio su testimonio en MDZ Radio.

"A Franchetti lo voy a citar acá junto a su novia para que declare. Hoy nos van a dar las declaraciones que hicieron ante la Justicia. No hemos tenido acceso a la prueba, por lo cual no podemos tomar una determinación", aclaró el titular de la IGS.

Y completó: "Las cámaras fueron secuestradas por el fiscal y no contamos con peritos balísticos en la IGS. El policía estaba en el playón y es llamado por el empleado del drugstore diciendo que había un delincuente armado. El policía va arma en mano porque creía que estaba armado. No hay lugar a la duda en ese momento. Recién a posteriori supo que no estaba armado. Con las filmaciones vamos a ver si entró a los tiros o no. Hay dos cámaras en el playón y otra dentro del local".

Por último Puertas se refirió a la discusión en torno a si el efectivo dio la voz de alto o no antes de comenzar a disparar. "Dio la voz de alto diciendo que era policía antes de ingresar al servicompras. Dispara porque se le abalanza Ponce. No sé por qué le dispara a Franchetti. Puede ser un error porque pensó que era cómplice de la persona que estaba robando, pero no hubo dolo. No hay que actuar en forma alocada y sin las pruebas", cerró el titular de la IGS.