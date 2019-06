Luciano Franchetti: "El policía me disparó directamente a mí"

Luciano Franchetti, el empresario gastronómico baleado por un policía el pasado 2 de junio durante un intento de asalto en una estación de servicio de Godoy Cruz, dialogó con el programa "Con qué derecho" de MDZ Radio y brindó su versión de lo ocurrido aquella noche.

"Llegué a la estación de servicio y me bajé a comprar una gaseosa para mi hija. Estacioné la camioneta frente al servicompras", comenzó su relato Franchetti, y continuó: "Había una sola persona y me quedé esperando a ser atendido. Veo que estaba muy mal vestido y que estaba hurgueteando atrás del mostrador, pero pensé que era un empleado".

"De repente recibo una explosión en mi cuerpo y caigo al piso. Me doy cuenta que me han metido un tiro. Pensé 'me tengo que mover o voy a terminar muerto acá'. Levanto la cabeza con miedo a que me vuelvan a disparar, miro hacia afuera y escucho uno, dos disparos, y veo al policía disparándole a la persona que estaba al lado mío en el servicompras", agregó el empresario.

"Levanto las manos como puedo, me dirijo hacia afuera y le digo 'te equivocaste, ahora salvame la vida'. Mi novia vio todo y no entendía que había sido un policía el que me disparó. Ella creía que el ladrón estaba disfrazado de policía", continuó su relato Franchetti.

Y completó: "Estuve ahí hasta que llamaron a la ambulancia. Se arrimó el policía y le dije 'hijo de puta, traé un helicóptero, hacé lo que puedas'. Estaba desesperado y pedía que me llevaran al Italiano porque ahí me habían operado la semana anterior. En el momento en que te dispara un policía sentís una inseguridad tremenda".

"Nunca vi entrar al policía, ni escuché que diera la voz de alto, pero mi novia me dijo que gritó afuera del servicompras. El policía me tira directamente a mí. Estoy como a dos metros del ladrón, no estaba en la misma línea", aclaró Franchetti.

Y cerró: "Quiero aclarar que soy pro policía. Quiero tener la mejor policía del mundo y que inspire confianza y respeto. Lamento la pérdida de la vida de este flaco, pero si estaba robando está perfecto lo que le peasó. Por suerte estoy bien, recuperándome y fuera de peligro".

