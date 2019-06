Asalto en la estación de servicio: "El policía le disparó directamente a mi hermano"

Bruno Franchetti, el hermano del empresario gastronómico baleado el domingo por el policía que abatió a un delincuente durante un intento de asalto en Godoy Cruz, dialogó con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio y brindó una versión muy diferente al relato "oficial" proporcionado por el Ministerio de Seguridad y la Justicia mendocina.

"Este policía le disparó primero a mi hermano, sin dar voz de alto ni nada. Luego mató al delincuente y mi hermano se fue arrastrando y le pidió por favor que no mate a su pareja que lo estaba esperando en el auto. Le dijo que se había equivocado y le pidió por favor que lo ayude, pero no hizo absolutamente nada para asistirlo", contó Bruno, muy enojado por la situación.

Y agregó: "No nos da tranquilidad cómo se está desarrollando la investigación. Empezó con retraso y el policía todavía no está imputado ni sumariado. Hay una sola arma, un muerto, un civil herido y lo único que hicieron fue quitarle el arma".

"Un alto mando de la policía pasó a visitar a mi hermano y a la tercera pregunta ya lo estaba interrogando. No había nadie en riesgo, no había otra arma. Lo primero que nos dijeron es que tratemos de mantener hermetismo con la prensa. Mi hermano recibió el primer disparo del policía abajo del hombro directamente y no de rebote. Los otros dos se los dio al delincuente en el pecho", añadió el hermano del empresario herido.

Lo que más enojó a la familia de Franchetti fue la actitud adoptada por el efectivo tras el hecho, ya que en ningún momento habría intentado asistir al empresario herido. "Se quedó ahí sin hacer nada. Se puso a llamar por teléfono y no sé qué instrucciones recibió. Mi hermano tuvo que llamar él a la ambulancia, hacerse los torniquetes y hasta intentó manejar hasta el hospital. Lo único que esperamos es que declare la verdad y no mienta para protegerse. Tiene que reconocer que se equivocó", se lamentó Bruno.

Y completó: "Desconozco si este policía estaba preparado para estar a cargo de esa custodia. Hay muchísimas cosas que investigar. No puede ser que ya pasaron 4 o 5 días y sólo le han sacado el arma".

Escuchá la entrevista completa: