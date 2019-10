Incidentes en Plaza Chile: detuvieron a 24 personas y fueron imputadas

Las 24 personas detenidas luego de los incidentes protagonizados en la Plaza Chile cuando se produjo un enfrentamiento entre parte de los manifestantes y las fuerzas de seguridad fueron imputadas por "Entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte" y por "Intimidación o fuerza contra un funcionario publico".

La primera causa de imputación, según el artículo 194 del Código Procesal, guarda relación con el intento de impedir la circulación del Metrotranvía, mientras que la segunda, a través del artículo 237, responde a los propios enfrentamientos en los que hasta pudo verse al mismísimo Director de la Policía, Roberto Munives.

Según el Ministerio Público Fiscal, todos los imputados fueron trasladados al Hospital Lencinas para realizar chequeos médicos y físicos y en ningún caso presentaron lesiones o heridas.

En tanto, se están chequeando los antecedentes de las personas detenidas y recuperarán la libertad cuando lo disponga el Fiscal de la causa. Mientras, continúan en las Comisarías 3°, 6° y 33°.

El testimonio de algunos manifestantes

"Yo no vi piedras ni roturas en vidrieras y tampoco es lo que figura en las imputaciones. Se los imputa por entorpecimiento del tránsito y resistencia a la autoridad y cuatro o cinco fueron detenidos por averiguación de antecedentes. La Policía acompañó la movilización rodeándola hasta la Plaza y allí comenzó la represión directa", aseguró Pablo Landeros, miembro de Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional).

pablo landeros, de correpi, se solidarizó con los manifestantes detenidos

El joven que estuvo en la manifestación de la cual derivaron los incidentes, se hizo presente en la Comisaría 3° de Capital en solidaridad con los detenidos y ahondó en su versión de los hechos. "Cuando llegamos a la Plaza empezó la intervención del camión de bomberos con la manguera a presión y la Infantería tirando gases lacrimógenos, disparando balas de goma y cazando", completó.

Otra de las personas involucradas tras lo sucedido este lunes por la noche es Sila Guevara, una joven estudiante de medicina de la UNCuyo, a quién su novia avisó que la estaban llevando detenida y, según su propio testimonio, cuando fue a averiguar por ella a la Comisaría 3° corrió la misma suerte que su pareja.

"Yo fui a la primera marcha y de ahí me fui a mi casa. Después vi en la tele que había disturbios y que mi novia me había llamado para decirme que la estaban llevando a la Comisaría 3°, vine con mi viejo, pregunté por Marina Masramón y un policía me agarró del brazo", comenzó contando la joven en la seccional ubicada en calle Rioja.

sila guevara asegura haber sido detenida por ir a preguntar por su novia

"Cuando me acerqué a la parte de entrada del calabozo, el policía Quiroga me dijo que si quería grabar me pusiera del otro lado y ahí me rodearon tres policías, después seis, me agarraron, mi viejo intentó meterese, pero me metieron también al calabozo. Me tuvieron hasta las 3 de la mañana y recién a las 2.30 me hicieron la revisión médica", denunció Guevara.

La mujer que permaneció detenida alrededor de 5 horas asegura que estuvo en ese estado por averiguación de antecedentes y aguarda por la liberación de su pareja. "Mi novia sigue adentro, ahora supuestamente la van a trasladar a la Comisaría 4° porque las va a procesar el fiscal y la soltarían en la noche porque hay mucho papeleo", finalizó.