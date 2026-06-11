Aguinaldo de junio 2026: calendario de pago, provincia por provincia

Junio suele venir con una pregunta repetida en oficinas públicas, escuelas, hospitales y dependencias estatales: cuándo se cobra el aguinaldo . En 2026, varias provincias ya empezaron a ordenar sus calendarios de pago, mientras miles de empleados públicos esperan la fecha exacta para acomodar cuentas, deudas y gastos de invierno.

El Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo, se paga en dos partes durante el año. La primera cuota vence el 30 de junio y se calcula sobre la mitad del sueldo más alto cobrado en el semestre. En la práctica, cada administración provincial define su propio cronograma y puede adelantar el depósito según su disponibilidad financiera.

Entre los distritos que ya informaron cuándo pagarán el aguinaldo aparecen fechas repartidas entre la segunda y la cuarta semana de junio. Chaco, Corrientes, Salta, Santiago del Estero y Tucumán figuran con pago previsto para el 16 de junio. Mendoza, San Juan y San Luis lo harán el 19. Catamarca, Entre Ríos y Jujuy apuntan al 20, mientras que La Pampa lo depositaría el 23 y Neuquén el 26. En La Rioja, el calendario se ubica entre el 18 y el 23 de junio, y Río Negro prevé acreditaciones entre el 19 y el 20.

Para los estatales, la fecha no es un dato menor. El aguinaldo llega en un mes cargado de gastos y suele funcionar como alivio para cubrir tarjetas, servicios, cuotas escolares, refuerzos de invierno o compras postergadas. Por eso, aunque se trate de un pago previsto por ley, cada anuncio provincial genera expectativa inmediata entre trabajadores activos, jubilados y pensionados.

El cálculo parte de una regla simple: se toma la remuneración mensual más alta del semestre y se paga el 50%. Si durante esos meses hubo aumentos, adicionales, horas extra o conceptos remunerativos que elevaron el salario, ese mes puede convertirse en la base para liquidar el SAC.

Aun así, conviene mirar el recibo con atención. El aguinaldo se calcula sobre montos remunerativos y luego puede estar alcanzado por descuentos habituales, según la situación de cada trabajador. En el caso de los empleados públicos, las áreas de liquidación de cada provincia son las que aplican el cálculo final y definen cómo se refleja el pago en el recibo correspondiente.

Qué distritos todavía no confirmaron

Al cierre de los cronogramas difundidos, todavía quedaban provincias sin fecha pública precisa. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Formosa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En esos casos, los empleados estatales deberán seguir los canales oficiales de cada gobierno provincial o las comunicaciones de sus áreas de Recursos Humanos.

Monto y fecha de aguinaldo. Foto: Walter Moreno / MDZ El aguinaldo se presenta como una oportuidad de inversión para muchos argentinos. Walter Moreno / MDZ

La falta de una fecha anunciada no significa que el pago no corresponda. La obligación existe, pero cada distrito puede comunicar el depósito más cerca del cierre del mes. En algunos casos, también puede haber esquemas escalonados según organismo, sector o situación administrativa.

El plazo legal para la primera cuota marca el 30 de junio como fecha central del calendario. Sin embargo, en la dinámica laboral argentina suele contemplarse un margen operativo posterior de algunos días hábiles para completar acreditaciones. Por eso, aunque muchas provincias eligen pagar antes, otras pueden acercarse al cierre del mes o comunicar el cronograma sobre la hora.

Mientras tanto, la recomendación para los estatales es seguir la información oficial de cada jurisdicción y evitar tomar como definitivo cualquier calendario no confirmado por el gobierno provincial. En un mes sensible para el bolsillo, el aguinaldo vuelve a ocupar un lugar central: no solo como obligación salarial, sino como una herramienta concreta para ordenar la economía familiar.