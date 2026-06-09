Aguinaldo junio 2026: cuándo se cobra y cómo calcular el monto exacto

En muchos hogares, junio se organiza alrededor de una pregunta concreta: cuándo entra el aguinaldo y cuánto dinero sumará al ingreso mensual. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario vuelve a ocupar el centro de la planificación familiar, especialmente entre quienes necesitan ordenar gastos, deudas o compras postergadas.

Para los trabajadores registrados, la fecha marcada por la ley es clara: el primer pago anual del SAC vence el martes 30 de junio de 2026. La normativa laboral establece dos cuotas durante el año , una a fines de junio y otra con vencimiento el 18 de diciembre. En la práctica, algunos depósitos pueden aparecer unos días después: el régimen de infracciones laborales distingue los atrasos de hasta cuatro días hábiles para pagos mensuales, lo que lleva la referencia administrativa hasta el lunes 6 de julio, aunque el vencimiento legal sigue siendo el 30 de junio.

El pago alcanza a empleados en relación de dependencia del sector privado y público, siempre que exista una relación laboral registrada. También lo perciben jubilados y pensionados, aunque en ese caso el calendario no depende del empleador sino de Anses. Para 2026, el organismo previsional ya dejó aprobado el cronograma anual de pagos del SIPA y el mes de junio incluye la primera cuota del haber anual complementario.

En el caso de las prestaciones previsionales, la fecha exacta se ordena por terminación de DNI y por tipo de beneficio. Anses permite consultar el día de cobro desde Mi Anses o desde sus canales oficiales, ingresando los datos de la prestación correspondiente. Esa verificación es clave para jubilados y pensionados, porque no todos los grupos cobran en la misma jornada.

Cómo se calcula el monto del aguinaldo

La cuenta base es sencilla: cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre. Para el pago de junio se miran los ingresos de enero a junio y se toma el mes de mejor sueldo bruto, antes de descuentos. La Ley 23.041 fija ese criterio para la actividad privada, la administración pública y empresas estatales, entre otros sectores alcanzados.

Si una persona trabajó todo el semestre, el cálculo se resuelve tomando la mitad de ese mejor salario. Por ejemplo, si el sueldo bruto más alto entre enero y junio fue de $1.000.000, el SAC bruto será de $500.000. Si el vínculo laboral comenzó después de enero o no cubrió los seis meses completos, corresponde una liquidación proporcional al tiempo efectivamente trabajado dentro del semestre.

Qué conceptos entran en la liquidación

Para revisar si el cálculo está bien hecho, conviene mirar el recibo con atención. En general, se consideran los conceptos remunerativos: sueldo básico, adicionales de convenio, antigüedad, comisiones habituales y horas extra cuando corresponden. En cambio, las sumas no remunerativas, asignaciones familiares, viáticos no remunerativos o pagos excepcionales no siempre integran la base de cálculo. La diferencia es importante porque el aguinaldo no se calcula sobre el dinero “en mano”, sino sobre la remuneración bruta computable del semestre.

Quedan fuera del cobro quienes no tienen una relación laboral registrada bajo dependencia, como monotributistas, autónomos o trabajadores informales. En esos casos no existe un empleador obligado a liquidar el SAC. Por eso, junio vuelve a marcar una diferencia central entre ingresos formales e independientes: para algunos llega un pago adicional previsto por ley; para otros, la planificación depende exclusivamente de su propia organización financiera.