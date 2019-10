Habló la joven que fue violada en San Rafael: "Se reía y me decía que me iba a matar"

Este domingo fue detenido en San Rafael "El Potoco" Ureta (41) por violar a la novia de su hijo. El hombre abusó de la joven en una vivienda ubicada en el barrio El Molino y luego se fue a jugar al fútbol como si nada hubiera pasado.

La joven de 18 años dialogó con Infoya San Rafael y contó en primera persona cómo fue el aberrante hecho. "Nos habíamos quedado solos porque el hijo estaba trabajando. Me invitó a pasar a la pieza para que lo ayudara con una ropa. Me confié y entré. Me agarró del cogote y me decía 'quedate quieta o te meto una piña y te mato'", comenzó su relato la joven.

Y continuó: "Le decía que me suelte y le pedía que no me mate. Me puse a llorar y me bajó los pantalones a la fuerza y me violó. Trataba de escapar, pero no pude porque me iba a matar".

"Se reía y me decía 'mansa con... tenés'. Se prendió el pantalón y le dije que me iba a comprar para que me dejara salir. Me decía 'que esto quede entre nosotros'. Salgo y pido ayuda a los vecinos. Les dije que me violaron y ahí llamaron a la policía, pero cuando llegaron se había escapado", agregó la joven.

La detención de Ureta se registró el mismo domingo, pero en Cuadro Benegas, donde el atacante se encontraba jugando al fútbol como si nada hubiera pasado.

“El Potoco” es un viejo conocido de la Policía a partir de decenas de antecedentes penales que sobre él pesan y entre los que figuran un homicidio, intentos de homicidio, narcotráfico, delitos contra la propiedad, entre otros.

"Le pido a la justicia que no lo suelten y que se pongan en lugar de una piba a la que violaron", cerró la joven, aún conmocionada por lo ocurrido.