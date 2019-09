La hermana del único detenido por el femicidio de Cielo López, la joven mendocina que apareció descuartizada en Neuquén el domingo, publicó un duro mensaje manifestando su indignación y decepción con el accionar de su hermano. "Para mí no existís más", aseguró.

"Pensar que te amaba con todo mi corazón y ahora enterarme que no sos la persona que creía es tan doloroso. Te llevaste la vida de una chica inocente y dulce y eso no tiene perdón", comenzó su mensaje Belén, la hermana de Alfredo Emilio Escobar (28).

Y continuó: "Para mí ya no existís más. ¿Hermano? ¿Cómo te puedo llamar hermano después de esto? Ojalá te caiga todo el peso de la ley y no encuentres consuelo. ¡Destruiste dos familias! La de Cielo, que no tenía culpa de nada, y mi familia".

"¡Te odio con toda mi alma! Justicia por Cielo. Descansa en paz, reina. Tu asesino va a pagar por todo lo que hizo. Que lleve mi apellido y sangre no significa que voy a estar de su lado. Cielo, sólo puedo pedirte perdón por no haberme dado cuenta antes del monstruo que tenía tan cerca. Se me parte el alma", cerró su mensaje Belén.

El duro mensaje que publicó Belén Escobar, la hermana del único detenido por el brutal crimen de la joven mendocina.

Según consigna LM Neuquén, hoy a las 13 Escobar será imputado por el brutal crimen. El martes a la tarde, efectivos allanaron la vivienda en la que el acusado vive con sus padres y lo detuvieron. Los investigadores llegaron a ese lugar tras cruzar las antenas de telefonía y ubicar al celular de Cielo en la zona en los momentos previos a su desaparición.

Escobar también estudió en el CPEM 8, el mismo colegio en el que Cielo cursaba en el turno nocturno y donde fue vista por última vez el jueves a la noche, cuando se retiró 20 minutos antes del horario de salida.

El fiscal a cargo de la investigación, Agustín García, confirmó que la joven no fue directo del colegio a ese lugar. De acuerdo a las pesquisas, Cielo tuvo varias comunicaciones con este joven hasta que a las 4 de la madrugada del viernes fue a su casa, de acuerdo al cruce de antenas de telefonía que los situó a ambos en el mismo lugar.