Caso Carleti: "Lo que dijo Guerrero de confesión no tiene nada"

El abogado defensor de Leonardo Hisa, Daniel Sosa Arditi, dialogó con el programa "Uno nunca sabe" y relativizó lo dicho por Juan Carlos Guerrero, quien afirmó ayer durante una audiencia que "fue Hisa quien mandó a matar a Norma Carleti".

"Las manifestaciones de personas acusadas deben hacerse en el marco de una declaración indagatoria, asistidos por sus abogados, para que se incorporen al expediente", explicó el abogado, y agregó: "Quienes mienten en una declaración como imputados no tienen ningún tipo de sanción. Esta declaración es un medio de defensa de Juan Carlos Guerrero".

En este sentido, Sosa Arditi se manifestó sorprendido por los dichos de Guerrero. "Yo he dicho siempre que Juan Carlos Guerrero no tiene nada que ver con el hecho, igual que mi cliente. Tenían una relación de trabajo de hace muchísimos años y le tenían mucha confianza. Es una persona de trabajo, sin antecedentes penales. Está comiéndose un garrón igual que Hisa", manifestó el letrado.

Y completó: "Me sorprende esta declaración. Hay que ver qué irá a decir. No sé quién fue el autor del hecho, pero lo vieron salir de la casa llevando una mochila. Fue un robo que les salió mal. No esperaban que Norma estuviera porque había estado de viaje toda la semana anterior".

Por último, Sosa Arditi apuntó contra los abogados querellantes, cuyo accionar estaba siendo analizado en la audiencia de ayer. "Justo en esta audiencia estábamos ventilando que el primer audio en el que Kevin confesaba es mentira porque fue grabado bajo coacción. Sus compañeros de celda enviaron cartas reconociendo que lo hicieron porque los querellantes les ofrecieron plata y beneficios", resaltó el abogado defensor de Hisa.

Y cerró: "No sé lo que va a decir Guerrero, sé lo que hay en el expediente. Esto de confesión no tiene nada, dijo sólo una frase. Hay que ver qué dice en la declaración indagatoria".