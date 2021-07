Se ahorcó frente a la casa de su novio: así fue su última publicación en Instagram

Hay esperanza y en todos los problemas se puede encontrar un resquicio de luz. Lamentablemente, la joven Ayelén Delgado (26) no alcanzó a descubrirlo. La muerte de la muchacha, que se ahorcó colgándose de un árbol que está frente a la casa de su novio en Lavallol (Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires), conmueve a sus conocidos y vecinos. Y muchos se preguntan si no supieron ver las señales de que algo andaba definitivamente mal; como el post de Instagram que todavía puede leerse en su cuenta.

Esa última publicación se ha hecho viral. La realizó la joven antes de terminar con su vida en la madrugada del domingo. Suele decirse que las personas que avisan no se matan. Es un mito: hay que estar atentos a los signos de alarma.

De hecho, el post en Instagram no fue el único gesto preocupante de Ayelén. También dejó una carta en la que responsabilizaba "al gordo" por lo que le estaba pasando.

La carta que dejó la chica: "espero que sepan muy bien qué hacer con él...".

El post de Instagram, que era previo a esa carta, describía el conflicto desde su punto de vista:

"Estoy tan triste que no puedo ni pensar. Cómo me lastimó este chabón. Me obligó abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener, me decía que no le diga nada a mi familia. Yo estaba muy enamorada y lo menos que quería era que él se sintiera atado a mí o mal", puso la chica.

"Me rompí las dos piernas en un accidente y no me vino a ver ni en Navidad..."

Y continuó: "3 meses después del aborto, íbamos en la moto que me había comprado, cero kilómetro. Él iba manejando y chocó con un auto; y me rompí las dos piernas. Él no se hizo nada: quedé internada, necesitaba plata para la operación de mis piernas...".

Ayelén contó que ni siquiera en Navidad el chico la fue a ver, mientras que ella estaba en silla de ruedas. El mensaje cerraba así: "Hace 1 año y medio del aborto y del accidente y no lo supero. Me duele mucho todo. Estoy muy triste por sentir que me prometió tantas cosas y hoy me dejó sola (...). Me arruinó la vida, todos mis sueños, mis estudios, mi todo, y me dejó sola, sin nada; hasta debiéndome plata".

Aquí, el texto completo: