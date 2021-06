La familia de Abigail rastrillará la zona que señaló la vidente

La familia de Abigail Carniel continúa incansablemente la búsqueda de la joven desaparecida el 15 de abril en Las Heras, Mendoza. Si bien sigue de cerca la investigación que realiza el fiscal de Homicidios, a casi dos meses de no tener datos sobre su paradero, contactaron a una vidente.

“El fiscal me dijo que él cree en la ciencia, pero a mi la ciencia no me ayudó”, dijo Verónica, madre de la chica, luego de que el investigador se negara a colaborar con personal de la fiscalía en la búsqueda comenzada por la vidente.

Abigail Carniel

La mujer, oriunda de la localidad de Malargüe indicó este jueves que el cuerpo de Abigail se encuentra en El Challao. Si bien sostuvo que de acuerdo a sus “visiones”, no había sido enterrada, sus restos se encontrarían escondidos en esa zona, detrás de la iglesia.

El lugar se encuentra alejado a la zona donde el fiscal de Homicidios, Carlos Torres, centró su búsqueda.

“No está en el barrio Sargento Cabral, está en El Challao”, dijo la madre de la chica a Mdz. Por esta razón, este sábado los familiares se reunirán a las 12.20 frente a la Iglesia para realizar un rastrillaje.

“Pedimos la ayuda de perros, pero nadie nos quiere ayudar”, reclamó la mujer, e insistió que si bien apoya la investigación realizada por el fiscal, por el momento no ha obtenido respuestas sobre su hija, por lo que debe recurrir a otra ayuda.

“Es una mujer muy humana que nos ha ayudado mucho y confiamos en lo que nos dijo. Mi hija está ahí”, dijo la mujer en relación a Verónica Contreras, la vidente.

Asimismo, el martes pasado organizaron otra marcha para pedir Justicia por el caso de la joven. La concentración se realizará en el kilómetro 0. Tras esto, estiman que retomarán otras rastrillajes familiares.