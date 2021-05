El carnicero de Giles: la incierta libertad del hombre que inspiró a los Cadillacs

En 1995 tenía 30 años y lo acusaron de matar a sus padres, a sus dos hermanos y a su tía. Se llama Luis Fernando Iribarren y lo conocen como "El carnicero de Giles".

En 2002 la Justicia lo condenó a perpetua por los crímenes, hoy después de pasar más de 25 años tras las rejas podría dejar la cárcel. Está alojado en la Unidad Número 12 de Gorina, en las afueras de La Plata, cursa “el último tramo” de la carrera de abogacía, inició un tratamiento psicológico “por su cuenta”, su conducta es “excelente” y, además, tal vez lo más trascendente, se casó con una mujer que, tal como agregan fuentes judiciales, es su “gran sostén emocional”.

Si bien cumple con los requisitos para pisar la calle, nadie se anima a poner la firma que le conceda este beneficio. Sucede que su caso fue tan conocido como el del odontólogo Barreda y la condena social podría ser alta.

“Los maté porque les tenía bronca”, así definió Iribarren el crimen de su padre Luis (49), chacarero; de su madre Marta Langevin (42), maestra; y de sus hermanos Marcelo (15) y María Cecilia (9). Tras los homicidios los enterró en una fosa en el campo en el que vivían. Nueve años más tarde le partió el cráneo con un hacha a su tía, con quien vivía. No tardó mucho para que se lo conociera como "El carnicero de Giles".

. Luis Iribarren hoy (1); en 1995, cuando tenía 29 años (2), y con sus padres en un cumpleaños (3). La masacre ocurrió en 1986, en un campo de Tuyutí (4). (Perfil)

“Ella estaba muy enferma y decidí terminar con su sufrimiento... Primero la quise asfixiar. La agarré del cuello con mis manos. Como no se moría, fui a buscar el arma que guardaba en la mesa de luz pero no tuve el coraje de dispararle porque me acordé de lo que les había hecho a mis padres y a mis hermanos y no soportaba hacerlo otra vez”, dijo sobre el asesinato de su tía.

Ocho especialistas consideraron que el Carnicero “siempre supo lo que hacía” y era “imputable” publica Clarin.

Hace más de 25 años el homicida estaba en la tapa de los diarios y en los noticieros de radio y televisión. Y su secuencia mortal inspiró a Los Fabulosos Cadillacs, que en el disco Fabulosos Calavera, de 1997, publicaron la canción El carnicero de Giles, “un experimento”, “dos temas en uno”, firmado por la dupla Flavio Cianciarulo-Vicentico.

"Olor a almizcle/ el joven lame el cristo de la calavera/ sueño malo, ojos verdes/ masacre de San Andrés de Giles", canta Flavio. Y luego se suma Vicentico: “Estoy soñando que llega mi muerte/ estoy soñando que veo la suerte/ los vecinos salen a saludarme/ yo los abrazo y ellos laten muy fuerte".

"Escribí esta canción para Fabulosos Calavera. En lo musical estaba buscando fuera de las fronteras de los Cadillacs, y por esos días escuchaba mucho a la banda neoyorquina Naked City. De mi parte, hay mucho de ellos en la composición de Fabulosos Calavera. Pero en cuanto a la lírica, habrá que decir que siempre fui muy lector y en esa época me obsesionaban los asesinos en serie", le contó Cianciarulo a La Nación.