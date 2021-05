La incómoda situación que vivió el juez Walter Bento en plena cuarentena

No son días sencillos para el juez federal con competencia electoral Walter Bento. No sólo porque la cuarentena obligatoria lo obliga -como a tantos mendocinos- a no circular sin motivos valederos, sino porque esta mañana chocó con su camioneta 4x4 en el parque San Martín, lo que se suma a la reciente imputación que le hicieron por presunta organización ilícita, lavado de activos y cohecho en la causa por las coimas en la Justicia Federal.

Según contaron testigos a MDZ, la camioneta en la que el magistrado se desplazaba junto a otro acompañante encaró una de las curvas en el área de churrasqueras del parque e intentó pasar a un camión de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Por motivos que se desconocen, se cruzó, perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol.

El juez revisando su vehículo.

Tal como pudo saber este diario, las dos personas que viajaban están bien, y no hubo otros afectados.

Lo más complicado es que, según insiste el propio Bento, entre las propiedades a su nombre hay sólo una camioneta y poco más. De ser así, el juez federal acaba de abollar su única movilidad.