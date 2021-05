Caso Abigail: una docente compartió la foto más conmovedora

"Esta foto se la saque a Abigail el 12 de abril. Fue la última vez que la vi. Ese día hizo 3 trabajos prácticos seguidos en clase (algo que me tomó por sorpresa) y le pregunté de su entusiasmo por una temática que a otros les resultaba aburrida", comienza el mensaje que difundió por las redes Romina Álvarez, profesora de Trabajo y Sociedad del CEBJA 3038 "Pedro I. Anzorena".

Tres días después, Abigail Carniel (18) bajó de un colectivo en el barrio Sargento Cabral (Las Heras) y no se la volvió a ver. Por el hecho hay 3 detenidos. Aunque nadie lo afirma de modo definitivo, una de las hipótesis es que algo muy grave le sucedió a la muchacha.

Y la historia de su desaparición no puede contrastar más con lo que percibía la docente, que se contactó con una joven llena de ganas que tenía una vida por delante.

"Quería que le saliera la Beca Progresar para poder comprarse las fotocopias sin tener que ir a limpiar casas"

"Ese día me contó que tenía muchas ganas de terminar la escuela. Que esperaba que le saliera la Beca Progresar para no tener que ir a limpiar casas para comprar las fotocopias. Me dijo que quería avanzar lo más rápido posible", reza el texto que compartió la docente.

"La quiero recordar como ese último lunes -continúa Romina-. Sonriente, alegre, con muchas pilas. Días después junto a su nombre empecé a escribir #NiUnaMenos".

Nadie desaparece porque sí

Quienes no conocen la realidad de las pibas de clase obrera son incapaces de dimensionar su esfuerzo ni los peligros con los que ellas se enfrentan. El machismo como lenguaje instituido las convierte en presa fácil, no sólo de los femicidios, sino de cada una de las pequeñas violencias que se van acumulando hasta acorralarlas en los bordes del sistema.

Por eso Romina, la profesora, escribe: "con lo que ha pasado con Abigail me sentí interpelada como docente. Mi rol ante esa adolescente (y todos los estudiantes) fue sacudido (...) No podemos dejar que los modelos de gobiernos que atacan a los docentes con sus ítems o castigos ganen las batallas. Por eso alcé la voz, por eso marché, por eso caminé al lado de su familia y amigas", cierra el mensaje. Uno de los rastrillajes para encontrar a la chica.

Por la desaparición de la joven de 18 años hay tres detenidos. El fiscal de Homicidios Carlos Torres cree que Claudio "Fido" Díaz, Vicente Cayetano "Chumacero" Martínez y Martín "Chupete" Márquez estuvieron involucrados en un femicidio. Los tres tendrían algún vínculo con la venta de drogas, y hay indicios de que "había bronca" contra Abigail por algún motivo vinculado a ese tema.