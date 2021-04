Video: persecución y tiroteo en medio de la Panamericana

Un intenso tiroteo se produjo este viernes en plena Panamericana, en Buenos Aires, luego de que sujetos robaran en un local de Tortuguita.

Cuatro delincuentes a bordo de un VW Bora color negro asaltaron un local y se dieron a la fuga. La Policía los siguió y comenzó un tiroteo en el lugar. Uno de los delincuentes resultó herido en el abdomen, por lo que parte de sus cómplices escaparon hacia la zona industrial de Garín, y otros lo hicieron con rumbo a la Panamericana. Con el tránsito cortado en la zona, se produjo un segundo tiroteo en medio de la autopista.

“Yo llegaba de comprar y cuando estaba estacionando la camioneta sentí el impacto de los balazos. No vi nada, intenté cubrirme y me tiré debajo del asiento del acompañante. Todavía no sé explicar cómo salí de ahí adentro”, dijo el dueño de una camioneta a TN.

Al parecer los delincuentes no serían de la zona en donde ocurrieron los tiroteos, ya que luego de haber robado en Tortuguitas escaparon hacia un sector del conurbano bonaerense muy transitado un viernes por la tarde. Además, en el medio del Barrio Fonavi hay un destacamento de la Policía y otro de la Gendarmería.