Estafas masivas en el Este: "Creemos que ella tenía 'topos' en las empresas"

Por estas horas nadie tiene en claro qué es exactamente lo que hacía Noralí Hornz (34), la abogada y empleada judicial de Zona Este que habría sacado más de 40 créditos a nombre de diferentes personas y que se encuentra detenida bajo la sospecha de ser una estafadora. La fiscalía ya inició una investigación: mientras tanto, los empresarios de las compañías financieras intentan dilucidar en qué punto se vulneró el sistema.

"Es dificilísimo que esta mujer haya sacado los créditos si no tenía contacto con alguien de adentro de las empresas", opinó en diálogo con este diario el director de una de las firmas afectadas, que pidió mantener la reserva.

Todo empezó con un llamado. "Nos descolocó un poco que el viernes telefoneó una chica para preguntar si había un crédito a su nombre. Le confirmamos que sí, y ella nos contó que nunca había solicitado ninguno, aunque un rato después vino y misteriosamente pagó las cinco cuotas que le faltaban. Yo me dije 'qué raro'", relata el entrevistado.

Con el transcurrir de las horas, las consultas se multiplicaron. "Nos empezaron a llamar masivamente, especialmente desde dependencias del Poder Judicial", cuenta la fuente. Ya el lunes, el teléfono sonaba sin parar. "Y yo le quiero decir a la gente afectada que por supuesto no vamos a accionar contra ellos, porque sabemos que no fueron los que pidieron el crédito".

"Te juro que me despierto a las 3 de la mañana pensando '¿Cuál es la jugada de esta mujer?'; 'Por dónde me cagó'?"

Lo más raro

MDZ reveló el caso el martes: las denuncias hablaban de una empleada judicial -precisamente Hornz- que pedía la foto del DNI a sus conocidos con la excusa de estar realizando una encuesta para la facultad. Luego, con esa imagen, y falseando bonos de sueldos e impuestos, conseguía los créditos.

Ayer ya había 40 damnificados; mientras la sospechosa era detenida y el Ministerio Público iniciaba una pesquisa. Aquí, algunos audios de cómo "invitaba" a participar de la encuesta:

Lo más extraño es que, al menos en la empresa consultada para esta nota, Noralí Hornz parece haber truchado varios préstamos pero estaba al día con las cuotas.

El director de la compañía todavía no comprende cuál era su jugada: "Te juro que me levanto a las 3 de la mañana pensando '¿Cuál es su jugada?'; 'Por dónde me cagó'? Los estafadores por lo general te dejan de pagar. Por lo menos acá, venía pagando. Y eso que sacaba préstamos importantes, no eran de los baratos". Noralí está detenida.

Bicicleta financiera

Una de las hipótesis es que la acusada armaba una rueda de préstamos: con lo que recibía por un lado, pagaba deudas por otro; y así iba financiándose. Como una rueda que giraba y giraba. Y un dato extra que parece chiste: en otras épocas, su familia supo ser dueña de una conocida bicicletería de San Martín.

Es posible que haya tenido cómplices en cada una de las empresas donde conseguía préstamos

"Pero así como te digo que no entiendo lo que hacía, insisto con la sospecha de que ella debe haber tenido contactos en las diferentes empresas en las que solicitaba los préstamos. Calculá que hoy por hoy no vas a prestarle dinero a alguien si no tenés un mínimo de garantías. Por ejemplo, su presencia personal. Por eso pensamos que adentro de las compañías se rompieron cadenas de confianza, y eso es grave", declara el financista.

Algunas versiones indican que Hornz habría solicitado dinero en seis entidades crediticias. De ser así, y siguiendo las sospechas del entrevistado, tenía -como mínimo- el mismo número de cómplices en cada una de esas oficinas.