Doble crimen en Uspallata: nueva imputación para el sospechoso

Una nueva imputación sumó el principal sospechoso de matar a Adela Rodríguez (46) y a Cristian Ivars Báez (45) en las inmediaciones al Túnel 3 de Potrerillos. Al doble homicidio, le sumaron la acusación de amenazas a su pareja, quien viajaba junto él y a las víctimas.

Fernando Ariel Figueroa atraviesa una situación nada fácil en la Justicia. Sucede que tras la muerte de Cristian Ivars Báez su imputación pasó de homicidio simple al de homicidio agravado por alevosía en dos hechos. Ahora además, debe responder por amenazas agravadas por el uso de armas.

Adela Rodríguez, una de las víctimas.

De acuerdo al testimonio realizado por su pareja, Jésica Maffei, Figueroa luego de atropellar y golpear con un martillo y un hacha a Rodríguez y a Ivars, la obligó a subir al rodado.

"Subite o te mato a vos también", habría sido la amenaza que le hizo el hombre a Maffei. Esta declaración fue realizada frente a la fiscal Andrea Lazo, y la razón por la cual la mujer quedó en libertad.

De todas maneras, aún resta avanzar con la investigación que permita determinar si realmente Maffei nada tuvo que ver con el hecho y fue una víctima más de Figueroa.

Rodríguez y Cristian Ivars.

El hombre de 43 años permanece detenido aunque asegura que no tuvo intención de matar a nadie. En una entrevista a este medio indicó "ellos se bajaron, y luego yo anduve un poco junto a mi esposa en el coche. Cuando los alcanzo a ver de nuevo ya los tenía encima, los choco porque me voy un poco a la banquina. Admito que iba rápido... no los vi. Cada vez que lo recuerdo, no puedo dormir".

Asimismo, su familia intenta defenderlo y sostiene que se trató de un accidente y que el hombre tiene antecedentes psiquiátricos. Subraya que a pesar de que lo llevó "mil veces" al sistema público de Salud para que lo atendieran, "lo dejaron solo".

El hecho

Figueroa y Maffei se juntaron con Rodríguez e Ivars, con quienes los unía una amistad, para comer un asado en la montaña.

Tras tomar algunos tragos, no se descarta que también hayan consumido drogas, los cuatro emprendieron el regreso en el auto de Figueroa.

El conductor al parecer realizó dos maniobras peligrosas, posiblemente a causa del excesivo consumo de alcohol, por lo que tanto Adela como Cristian decidieron bajarse. Mientras caminaban por la banquina fueron embestidos desde atrás por el auto de Figueroa. Ambos quedaron tendidos en el asfalto, malheridos.

Si bien Figueroa y Maffei siguieron su camino, después regresaron al lugar del incidente y Figueroa habría sido quien atacó con un hacha y un martillo a la pareja. Si bien en un momento los entonces sospechosos dijeron que creían que las víctimas habían fallecido tras ser atropelladas, las necropsias confirmaron que fue a causa de los golpes.

Mientras avanza la causa, la familia de Adela Rodríguez se constituyó como querellante. El abogado, Daniel Álvarez asegura que no están del todo convencidos con la declaración de Maffei, ya que no saben si efectivamente fue cómplice o víctima de Figueroa.

Este sábado, en tanto, la familia de la mujer realizará una marcha por las calles de Tunuyán para pedir justicia.