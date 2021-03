Habló la mamá de M: "La droga para mi es un pasatiempo"

Stella Beloso, la mamá de la nena secuestrada por Carlos Savanz brindó una entrevista al canal Crónica donde habló de sus adicciones. La mujer dijo que consume "para estar bien" y "como un pasatiempo".

La entrevista fue realizada en el programa Seres Libres que conduce Gastón Pauls y se centra en el mundo de las adicciones. Desde allí, el actor abordó a la mujer.

Stella relató que estos últimos días desde la desaparición de su hija hasta que la encontraron, fueron "tremendos" y sostuvo que consume pasta base "para estar bien" y aseguró que las veces que intentó dejar sintió calores en el cuerpo.

"A mí no lleva a ningún lado la droga, es un pasatiempo", manifestó.

"A mí no lleva a ningún lado la droga, es un pasatiempo", aseguró la mujer y contó: "No se puede dejar de golpe o me enfermo. Pasé de tomar 50 bolsas a tomar 1".

Stella contó que siempre priorizó comprar comida para sus hijos y dejar el vicio para un segundo plano. "Siempre primero los chicos", afirmó.

"Lo principal que necesito es una casa. Si tengo una casa, la pasta base queda afuera"

En relación a la causa judicial que tiene como imputado a Savanz se espera el resultado de las pericias físicas y psicológicas tanto de él como de la niña de 7 años. Mientras tanto, el hombre permanece detenido e imputado por el delito de "sustracción, retención y ocultamiento" de un menor.