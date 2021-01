Los polémicos antecedentes de la jueza que liberó al violador de Once

Los antecedentes de la jueza Karina Mariana Zucconi, quien liberó al comerciante acusado de violar a una joven venezolana que había convocado a una entrevista de trabajo, son una muestra cabal que un amplio sector de los magistrados encargados de impartir justicia está lejos de cumplir con los estándares mínimos en materia de protección a las víctimas.

Siendo titular del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, Zucconi es la misma jueza que sobreseyó cinco veces a Francisco Amador, el hombre acusado por el femicidio de Marianela Rago Zapata, la joven de 19 años que fue asesinada en su departamento de Balvanera el 28 de junio del 2010, al ser degollada y apuñalada 23 veces con una cuchilla similar a la que desapareció del cajón de la cocina de la vivienda.

Amador era el exnovio de Marianela y, según declararon testigos en su momento, era violento con la víctima. Durante un allanamiento en la vivienda del imputado, la Policía encontró un pantalón de cordero y una remera recién lavadas, donde detectaron una pequeña mancha de sangre en un bolsillo, que por los efectos del lavarropa no se pudo determinar a quién pertenecía. También se hallaron dos cuchillos compatibles con las heridas de la joven asesinada.

Sin embargo, basándose en la data de muerte y en las pericias de una pisada y una huella dactilar en una lata de gaseosa que, cotejadas con las de Amador, dieron negativo, Zucconi insistió durante cinco años en sobreseerlo todas las veces que la causa volvió a su juzgado después de las objeciones de la Cámara del Crimen. Sin embargo, la situación procesal del acusado cambió en 2016, cuando el mencionado tribunal superior hizo lugar a una nueva junta médica que indicó una nueva data de muerte y tomando los antecedentes de maltrato del acusado, decidieron imputarlo por “homicidio simple”. Amador finalmente fue procesado en 2018 y el caso todavía espera el juicio oral, publicó diario Clarín.

Esta vez, en el caso de la joven venezolana, el abusador fue descubierto prácticamente infraganti por la Policía de la Ciudad, en su local de calle Paso 693, en la zona de Once. Allí había ido la víctima, por una entrevista laboral. Los agentes encontraron a la joven semidesnuda y bajo el efecto de alguna sustancia: la tuvieron que sacar en una silla de ruedas.

No obstante, la jueza Zucconi consideró la falta de antecedentes penales del acusado y que no había riesgo de fuga, por lo que lo imputó por “abuso sexual simple” y lo dejó en libertad. Antes consultó a la fiscal del caso Silvana Russi y a la propia víctima para saber si estaban de acuerdo: las dos se manifestaron en contra. De todos modos, ante la insistencia de Russi y el abogado de la víctima, Pablo Baqué, el miércoles pasado la magistrada cambió la carátula a “abuso sexual agravado”, pero no ordenó la detención de Amador.

Zucconi, de 48 años y con más de dos décadas de experiencia en el Poder Judicial, es conocida en la Justicia porteña por su adhesión a la línea garantista y sus fallos polémicos. En 2013 la magistrada liberó a tres miembros de la comunidad gitana que habían sido detenidos por robarles 120 mil dólares y 30 mil pesos a una pareja de jubilados en el barrio porteño de Belgrano con el cuento del tío de que volvía “el corralito”, pese a que la banda estaba investigada en otros dos casos por un botín de medio millón de dólares.

También fue conocida por su intervención en el litigio entre Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe por la supuesta “apropiación” de camisetas, botines y otros objetos del astro del fútbol. En esa ocasión, terminó en sobreseimiento para la exesposa del ahora fallecido exfutbolista.