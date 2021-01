Los estremecedores mensajes de la joven violada en su trabajo

Los mensajes de Whatsapp enviados por la joven de 18 años, antes de ser abusada sexualmente por su jefe en su primer día de trabajo, son realmente estremecedores y revelan cómo la víctima alertó a su madre Thays Campos y a su hermana Linda sobre lo que estaba pasando en el negocio de calle Paso 693, del barrio porteño de Balvanera.

“Todo bien?”, le preguntó Thays a su hija a las 13.52 del sábado pasado, cuando la joven había acudido a una entrevista laboral en la zona de Once y empezó a trabajar en un local de uniformes para el personal de la salud. "Me quiero ir. Estoy muy asustada”, fue la breve respuesta de la chica, acompañada con emojis de llanto.

Según los chats difundidos por Clarín, Thays le preguntó a su hija qué pasaba y si el local continuaba abierto. La mujer, por precaución, había acompañado a la joven hasta la zona del negocio porque un día antes, Garzón la había invitado a cenar. “Lo cerró”, le respondió su hija.

En ese momento, Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, bajaba la persiana de su local “Garzón Uniformes” y le ponía candado a la puerta. Ya le había dado un vaso con agua a su víctima para que se desvaneciera.

“Hijaaaaaa”, exclamó Thays, a las 14.13, al ver que la joven dejó de responder los mensajes. Dos minutos después, la madre recibió un mensaje de Linda, su otra hija: “Maaaaa. Dijo (...) que la vayas a buscar porque el tipo ese le dio agua y después se sintió mareada”. Al mismo tiempo, Linda le reenvió un mensaje de su hermana: “Y creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento (...) mareada”.

“Llamé a la policía, voy”, dijo Thays a las 14.23. Apenas unos minutos después la mujer llegó al local con agentes de la comisaría vecinal 3A de la Policía de la Ciudad, que después de llamar varias veces a la puerta, entraron al local y encontraron a Garzón prácticamente infraganti. Por su parte, la joven estaba tirada en una escalera, con la parte de arriba de su cuerpo desnuda y semi inconciente.

A pesar de la denuncia de la joven, de las pericias en las que le encontraron heridas compatibles con una violación y de que la Policía encontró al acusado en la escena del ataque, la jueza Karina Zucconi en principio apenas lo imputó por “abuso sexual simple” y lo dejó en libertad. Recién el miércoles, cuando el caso se convirtió en un escándalo, la magistrada cambió la carátula a “abuso sexual agravado” pero no ordenó encarcelar al acusado.

La novedad es que este viernes Garzón pidió ampliar su declaración indagatoria. Lo hizo a través de su abogada Rosa Yolanda Gómez. Atenta al pedido del imputado, Zucconi lo citó para este lunes a las 10 a través de la plataforma virtual Zoom.

Los abogados de la joven dijeron que todavía no se sabe con certeza dónde está Garzón, ya que primero dijo que vivía con su hermana en Mataderos, pero la mujer aclaró que no era cierto y que su hermano vivía en el local de Paso 693. Tampoco se sabe si el acusado volvió al local donde ocurrió el delito y la alteró, ya que el lugar no fue clausurado.