Violación en grupo en Tunuyán: este es el estado de la causa

El 18 de agosto de 2020, una joven de 28 años fue atacada sexualmente por un grupo de jóvenes en una zona semirrural de Tunuyán. El caso generó una enorme reacción en el Valle de Uco, especialmente entre las mujeres. Y el expediente tiene a tres sujetos bajo sospecha. A casi medio año del crimen, esta es la situación de uno de los hechos que sacudió a la sociedad mendocina en los últimos meses.

Los acusados siguen procesados pero están en libertad. Uno de ellos era menor de edad: cumplió los 18 años en diciembre. Eso sí: todos tuvieron que mudarse -residían muy cerca de la finca donde vive la víctima- porque su lugar fue prendido fuego por un grupo de vecinas indignadas. Por otro lado, los tres tienen una orden de restricción respecto a la denunciante.

¿Fueron ellos? Algunos indicios los comprometen. La fiscalía, sin embargo, no descarta ninguna hipótesis, aunque hasta ahora no se ha dado con otros sospechosos.

Por lo pronto los acusados enfrentan una imputación por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de tres personas. Que esa carátula se transforme en condena depende de las pruebas que se produzcan en los próximos meses.

Lo que viene

"La causa sigue avanzando, y aguardamos nuevos estudios de ADN", contó a MDZ la abogada Julieta Lavarello, que representa a la víctima y lleva adelante otras causas similares. Además, refirió que el incidente generó una importante repercusión social en la zona.

"Esta experiencia -subrayó- hizo que se fortalezcan mucho las redes de protección a las víctimas de violencia de género en toda esa parte de Mendoza".

Según la letrada, lo ocurrido despertó conciencia en muchas mujeres, que cuando sufren algún tipo de agresión ya no la naturalizan. Saben que no están solas y se acercan a organizaciones feministas. "Yo misma he recibido muchas consultas de diversas situaciones, es decir que se está visibilizando esta necesidad de ayudarnos entre nosotras", sintetizó Lavarello.