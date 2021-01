Gaucho perdido en La Paz: las pistas a un mes de su desaparición

Dicen que Tránsito Donoso (81) es uno de los últimos gauchos mendocinos. No sabe leer, como no sean los signos que la naturaleza revela a los ojos y oídos del baqueano atento. Y se crio entre campo, aguadas y jarilla, cuando La Paz era apenas un manchón de casas en la travesía hacia San Luis. Hace exactamente un mes, el hombre desapareció. No por efecto del tiempo, sino por asuntos que tal vez sean más siniestros.

El 22 de diciembre, don Tránsito salió de su casa en la ciudad cabecera montando un viejo caballo, el Lobuno, que lo llevó hacia el norte por el camino Cruz de Yugo. Una de las hipótesis es que cabalgó -con su edad y todo- los aproximadamente 35 kilómetros que hay entre su casa y el campo Las Cruces, donde suelen estar los "gallegos" Sánchez.

Poco después el Lobuno apareció solo, con la montura por otro lado. Eso, una campera y algunas pistas que marcaron los perros son los ejes del caso que investiga el fiscal Héctor Gustavo Rosas y que tiene a 3 detenidos por el presunto homicidio.

Lobuno está solo. Nadie sabe dónde quedó el jinete.

El Ministerio Público cree que los acusados, Luis Sánchez padre, su hijo -que se llama igual- y Juan Barceló estarían vinculados con un posible crimen. Los tres cumplen prisión domiciliaria: su defensa dice que la acusación es apresurada y que hay que contemplar por los menos otras dos hipótesis. El avance del expediente dirá quién está más cerca de la verdad.

"Voy para allá"

Según fuentes allegadas a la causa, Tránsito había comentado a por lo menos seis personas que iba a ir a Las Cruces. Se trata de una propiedad que perteneció a los Sosa, la familia que lo crio desde niño. Y él mismo vivió ahí como peón muchos años, hasta que en el 72' llegaron los Sánchez con intenciones de comprar el inmueble, que en total tenía unas 5000 hectáreas.

El campo en cuestión. La zona marcada fue revendida más tarde.

La sucesión de compras, ventas y reclamos alrededor del campo se está evaluando. Lo que pasó, en definitiva, fue que a la larga Tránsito se quedó sin la parte del terreno que reclamaba para sí. Ese reclamo es, precisamente, lo que lo habría llevado a montarse en el Lobuno con rumbo norte para volver a esos pagos y acomodar los tantos.

"Si hubiese sufrido un accidente, ya lo habríamos encontrado"

"No sabemos si Tránsito hizo noche antes de llegar al puesto, pero era perfectamente capaz, porque conocía muy bien la zona", aporta Aníbal Mercado, uno de los sobrinos del veterano.

La hipótesis, con todo, es que algo pasó. Habla el fiscal Rosas: "de pronto ven al caballo solo, atado en el campo Las Cruces; y por otro lado la montura y el pellón. No creemos que haya sido un accidente: de ser así, ya habríamos encontrado al señor Donoso".

Si el Lobuno se hubiera encabritado haciendo caer al anciano, por ejemplo, el cuerpo de Don Tránsito habría sido olfateado por los perros rastreadores. "Por eso pensamos que ocurrió otra cosa -sigue Rosas-. Sobre todo después de que los canes señalaran elementos en los domicilios particulares de las personas imputadas".

El ADN que todos esperan

Se han realizado rastrillajes a caballo y con perros para dar con el gaucho perdido. Incluso participó en la investigación la Escuela de Adiestramiento Canino Mendoza (ESCAM). Los canes entrenados para detectar restos humanos, de hecho, señalaron una pala, una lona y una camioneta, entre otros puntos.

En esos elementos -que según la fiscalía se detectaron en las casas de los acusados- habría posibles rastros de don Tránsito luego de su muerte.

La semana que viene podrían estar los resultados del ADN

Sin embargo la evaluación del ADN en las muestras no es un trámite inmediato. Tanto la querella, representada por Jorge Cantalejo y Juan Roselló, como la defensa de los imputados, a cargo de Pablo Cazabán, deben ser informadas sobre estos análisis y pueden designar peritos de parte.

—Yo creo que los resultados estarán recién la semana que viene— sopesa una fuente allegada a la pesquisa.

Si se comprueba que las muestras se corresponden con el hombre desaparecido, el panorama de los Sánchez y Barceló podría complicarse. Hasta se habla de un cambio de imputación, ya que el inciso 6 del artículo 80 del Código Penal considera un agravante de los homicidios el que medien dos o más individuos. El paisano desaparecido.

Desmalezar

Esta semana se concretaron por lo menos dos nuevos rastrillajes, y para fines de este mes se prepara otro. El perímetro es extenso y las lluvias del verano han hecho que los yuyos crezcan de modo inverosímil.

La familia pide ayuda a organismos de derechos humanos y entidades gauchas

Es cierto: cada vez menos gente confía en rescatar al paisano con vida. Y cada vez hay más sospechas de que algo fulero le pasó. Por eso la familia pide ayuda a organismos de derechos humanos y entidades gauchas. "Ayúdennos a descubrir la verdad", reclaman.

¿Y el caballo Lobuno? Sigue vivo. Hay chances de que también se hagan estudios sobre él -tiene unos 17 años- para saber si tiene alguna herida, cuánto tiempo llevó puesta la montura y otros detalles. Lamentablemente, no puede contar lo que vio.