Un policía fue apuñalado y el agresor baleado en Palermo

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue herido de varias puñaladas por un hombre que, tras el ataque, fue baleado en pleno barrio porteño de Palermo, por lo cual ambos fueron trasladados a un centro de salud de la zona, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta, un lugar sumamente transitado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el agresor fue detenido tras el ataque.

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 y según las fuentes, tras ser alertados de lo ocurrido, personal de la Policía de la Ciudad y del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó hasta la escena del ataque, donde hallaron al efectivo y al agresor heridos.



Alberto Crescenti, director del SAME, aseguró a Télam que el policía tenía cuatro heridas de arma blanca en la zona del tórax y fue derivado inmediatamente al Sanatorio Mater Dei, ubicado a pocos metros de allí, sobre San Martín de Tours.



"Lo cargaron en una camilla y lo llevaron rápido al Mater Dei porque está ahí cerca", dijo Crescenti, quien agregó que el efectivo se encuentra en estado delicado.



Mientras, el atacante resultó baleado aparentemente por el propio policía que fue atacado, por lo que fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.



Según Crescenti, ese hombre presenta heridas de bala en los miembros inferiores y en el abdomen, y esta tarde era operado en el Fernández.



Tanto las fuentes policiales como el propio Crescenti no confirmaron si el ataque se produjo en el marco de un intento de robo o de una riña.



Personal de la Policía de la Ciudad trabajaba esta tarde en el lugar del hecho, donde aún se encuentra el arma blanca utilizada por el agresor, la cual se halla envuelta en un papel de color rojo.



Además, los investigadores trabajaban esta tarde sobre las cámaras de seguridad del lugar para intentar determinar los motivos del ataque.