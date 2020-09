Crece el misterio por el guardia desaparecido ayer en Luján

El sábado pasado, Fabián Rivas cumplió 46 años. Los que lo conocen lo vieron contento; dicen que es un hombre sin problemas ni enemigos. Ayer salió de su casa y estacionó el auto sobre calle Santa María de Oro al 600 (Luján), a una cuadra y media del banco donde trabaja. Eran las 7.22. Fabián envió un mensaje de Whatsapp a la empresa Prosegur: "sin novedades", informó.

Menos de cinco minutos más tarde, su teléfono ya no respondía. Y los vecinos que lo miraban pasar cada jornada esta vez no lo vieron. Lo que sea que haya ocurrido, fue en ese breve lapso y en una distancia que no supera los cien metros. A medida que avanzan las horas, crece el misterio.

"Fabián es delegado gremial de base -cuenta a MDZ Ariel Egdechman, representante regional de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina-. Es respetado por sus colegas, entre otras cosas, porque es muy puntual. Entra a las ocho pero suele llegar y reportarse un rato antes. Lo extraño es que esta vez ni siquiera llegó a ingresar al banco".

Breve trayecto, grandes incógnitas.

Hasta donde se sabe, las cámaras de la zona no lo registran caminar ni acercarse al local. Cuando se hizo la denuncia y se comenzaron las pericias, se encontró a su auto -un Peugeot 504 azul- perfectamente cerrado, sin rastros evidentes de violencia. Todo absolutamente normal, como cualquier mañana.

Fabián llevaba el uniforme de la empresa: pantalón negro con línea amarilla en ambos lados, camisa beige con mangas cortas y la campera del gremio.

"Salió como siempre"

Su esposa dice que Fabián se levantó como siempre y se fue a trabajar. "Lo llamativo es que, hasta donde hemos averiguado, las cámaras de la zona no han captado nada extraño", contó Mario, el cuñado de Fabián, en diálogo con este diario.

"El 19 había sido su cumpleaños. Y nos llama la atención porque era una persona que no tenía peleas con nadie, iba al trabajo, simplemente. Es una gran inquietud", sintetizó el entrevistado antes de conjeturar: "una posibilidad preocupante es que por algún motivo lo hayan metido dentro de otro vehículo. Habrá que investigar".