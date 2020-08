Le dio 18 puñaladas a su ex frente a sus hijos y se quiso suicidar: "Papi, no matés a mamá"

Una joven de 26 años resultó gravemente herida tras ser apuñalada delante de sus hijos en una vivienda de la localidad bonaerense de Ezeiza, y por el intento de femicidio detuvieron a su exnovio que tras el ataque intentó suicidarse, informaron fuentes policiales.



El hecho se registró el viernes por la mañana, cerca de las 7, en una casa ubicada en Rawson al 300, entre Progreso y Corrientes, en el mencionado municipio de la zona sur del conurbano.



Fuentes policiales informaron que un llamado al 911 alertó al personal de la comisaría 5ta. que patrullaba por la presencia de una mujer con heridas de arma blanca.



Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima, identificada como Débora Acevedo, había sido atacada a puñaladas en la cabeza, el rostro y el tórax por su exnovio, llamado Federico Vega (25).





"Entró a su casa rompiendo la ventana y la atacó directamente, sus hijos le gritaban 'por favor papi, no mates a mamá", contó una amiga de la joven en su página de Facebook.



Según las fuentes, el agresor se había encerrado en el baño del inmueble y se autoprovocó lesiones en el pecho y el abdomen. La joven, en tanto, fue trasladada por un vecino en un auto particular al hospital de Ezeiza, donde quedó internada en grave estado.



"Le perforó un pulmón, 18 puñaladas delante de sus hijos, ahora ella está con oxígeno porque no puede respirar por sí sola", añadió su amiga.





En tanto, Vega fue llevado al mismo hospital, donde fue operado y luego dado de alta, por lo que quedó alojado en la comisaría 5ta. El hecho es investigado por la fiscal María Lorena González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, quien caratuló la causa como "tentativa de femicidio y tentativa de suicidio".