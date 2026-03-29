Marcha por la Vida: miles de personas se movilizaron desde Plaza Italia

La Marcha por la Vida se realizó este sábado en Buenos Aires, en el marco del Día del Niño por Nacer y con fuerte presencia del movimiento provida.

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario este sábado de una nueva edición de la Marcha por la Vida. La convocatoria, que este año alcanzó su 11ª edición, reunió a miles de personas que marcharon desde Plaza Italia durante una jornada marcada por banderas, carteles y consignas centradas en la defensa de la vida desde la concepción.

MARCHA POR LA VIDA 3 Alma es una maqueta que representa un bebe de 12 semanas de gestación. Marisa Musci. La movilización se realizó en el marco del Día del Niño por Nacer, una fecha que cada 25 de marzo vuelve a instalar este debate en la agenda pública. Familias, jóvenes, referentes religiosos y militantes de distintos espacios participaron de la actividad, que comenzó por la tarde y tuvo como punto central uno de los espacios más concurridos de la Capital Federal.

MARCHA POR LA VIDA 4 Es la 11 Marcha por la Vida. Marisa Musci. La Marcha por la vida se realizó en todo el país La marcha fue impulsada por organizaciones y sectores que desde hace años sostienen esta agenda en el espacio público. En la previa, los convocantes habían llamado a “salir a las calles” para reafirmar sus convicciones y visibilizar el reclamo, en una edición que volvió a mostrar capacidad de convocatoria y presencia territorial.