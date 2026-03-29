Cerró el único hospital para niños desnutridos de Argentina y ahora es una mole de cemento vacía

Camas armadas, cunas, pelotas, salas con mesas y sillas, pizarras, cambiadores. El único hospital para niños desnutridos del país parece detenido en el tiempo. Hace seis meses el último paciente recibió el alta y el director le pidió a los 75 empleados que no fueran más porque no tenía fondos.

“El hospital funcionaba a pleno pero ahora no puedo pagar los sueldos. Hay chicos con desnutrición que necesitan estar internados. Que este edificio esté vacío es una maldad”, dijo a MDZ el médico creador de Conin , Abel Albino .

En el patio había risas, de lejos se escuchaba la voz de la kinesiólogo y un poco más allá a dos mamá conversar, mientras de fondo burbujeaban las ollas anunciando el almuerzo. Hoy todo es silencio. Algunas voluntarias seleccionan donaciones y dos empleadas administrativas trabajan en las oficinas.

El Centro de Recuperación Nutricional Santa Teresa de Calcuta, es el único hospital para chicos desnutridos de Argentina y está en la calle Lisandro Moyano al 3000 en Las Heras al lado del Centro de Prevención, que aún funciona con normalidad.

En realidad, el hospital funciona desde hace 25 años. Antes estaba a unas cinco cuadras del predio. Era un lugar pequeño con 50 cunas sin espacio para las mamás de los niños . Después de la pandemia, el nuevo edificio abrió sus puertas. Se trata de una construcción de dos pisos que ocupa 1.200 metros cuadrados que se levantó gracias a que Lucía Escalante donó el 75% de los fondos.

Conin Abel Albino (10) El hospital para niños desnutridos funciona en Las Heras, Mendoza. Marcos Garcia / MDZ

El lugar está pensado y diseñado para brindar la mejor atención a los pacientes y sus madres. En total, hay 16 habitaciones dobles en las que hay dos cunas y dos camas (para las mamás). Cada habitación tiene placares, baño privado y cambiador. También hay consultorios y salas especiales con espejos, juegos de estimulación temprana, un gran comedor, lactario, capilla, cocina, oficinas y una sala de reuniones.

Los 75 empleados -entre médicos, psicopedagogas, fonoaudiólogos,asistentes sociales, nutricionistas, enfermeros y administrativos- solo perciben la mitad de sus salarios y no van más a trabajar hasta que logren solucionar los problemas económicos del hospital.

“No quiero echar a nadie ni que el personal se desvincule. Necesitamos reabrir el hospital, buscar muchas socios y lograr un colchoncito financiero que nos ayude a aguantar”, dijo Albino.

Conin Abel Albino (9) Las salas de juegos, didácticas y de psicomotrocidad están vacías. Marcos Garcia / MDZ

El único hospital para niños desnutridos de Argentina

Al hospital de Conin llegaban niños desnutridos de los 115 centros de prevención distribuidos en todo el país. Estaban internados un promedio de 45 días y una vez estabilizada la condición volvían a sus casas con un seguimiento ambulatorio de los centros de día.

“Nos mandan chicos de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires. El último se fue hace seis meses pero no me haga acordar que me duele”, recordó el doctor con los ojos llenos de lágrimas.

Desnutridos e inmunodeprimidos

Según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, en Mendoza uno de cada cuatro hogares sufren inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, que no consumen la cantidad de alimentos inocuos y nutritivos necesarios para llevar una vida activa y saludable, saltean comidas o pasan todo un día sin comer. En este contexto, el hospital para niños desnutridos debería ser una prioridad pero está cerrado.

Albino explicó a MDZ, que un niño desnutrido no debe estar internado en un hospital común. “El desnutrido es un inmuno deficiente, es un inmuno deprimido. Cuando un chico no come bien, cancela dos programas: defensas y crecimiento. Si yo lo pongo en un hospital general, se infecta y muere porque no tiene defensas. De hecho, en el mundo muere el 28% de los desnutridos graves”, detalló el médico.

“ Por este hospital pasaron tres mil chicos desnutridos graves y se nos murió uno en 25 años porque tenía una cardiopatía severa y había que operarlo”, agregó.

Conin Abel Albino (2) La capilla es uno de los espacios favoritos de Abel Albino. Marcos Garcia / MDZ

Faltan 1.500 socios

Durante 20 años, el hospital para niños desnutridos se mantuvo en pie con las donaciones de dos grandes empresas: Coca Cola y Carrefour. Cada una aportaba 150 becas. Pero este año, las corporaciones internacionales le dieron de baja a los aportes.

Cuando se quedaron sin fondos tuvieron que cerrar las puertas del centro de atención y ahora están buscando socios para reabrir. La idea es al menos 1.500 personas se asocien a la fundación y donen mensualmente un monto fijo que va de los $6.000 en adelante.

Conin Abel Albino (7) El hospital tiene capacidad para 32 niños con sus mamás. Marcos Garcia / MDZ

“Puede ser lo que vale una piza, medio tanque de nafta, lo que cada uno pueda”, acotó Albino.

Todas las personas interesadas en ayudar para reabrir el hospital pueden comunicarse al 2613346021 Conin, informarse en la página web o directamente donar a la cuenta oficial.

FUNDACION COOPERADORA DE LA NUTRICION INF

CVU: 0000003100037481817292

Alias: fundacionconin

CUIT/CUIL: 30684184543

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