Video: mendocinos rescatan a un "gato endemoniado" arriba de un poste

La publicación tenía una foto insólita y el mensaje de Kathy era angustiante: "por favor, si alguien tiene una escalera grande...se ha subido un gatito al poste de la luz de mi casa y no lo he podido bajar. Me da miedo que le dé la corriente y haya un corte". La muchacha aclaraba que había llamado a los bomberos pero no la habían escuchado. Por eso recurría a la solidaridad vecinal.

No parecía un trabajo fácil. Y además, los ojos encendidos del animalito tampoco invitaban a la caricia. Sin embargo, el post de la chica se viralizó y llegó la ayuda. A todo esto, los bomberos al final fueron, pero llegaron en un móvil que no tenía escalera.

El gato los miraba a todos casi con incredulidad.

Inquietante, ¿no?

Más tarde, Brian y Lucas Cataldo se acercaron y uno de ellos se animó a trepar. Como se ve en el video, hubo que tener cierta dosis de coraje para agarrar al minino del pescuezo y hacerlo descender. "Mis vecinos consiguieron una escalera y lo pudieron bajar. ¡Dios los súper bendiga!", resumió Kathy cuando compartió el registro en las redes.

En otras épocas, la costumbre de irse a vivir a una columna también era seguida por algunos humanos. Se los llamó "estilitas" y solían recluirse en lo alto para alejarse del mundo. Su auge se dio alrededor del siglo V y algunos llegaron a pasar décadas ahí arriba. Este gatito, por suerte, no fue tan insistente.