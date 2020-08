Atrapan al psicópata que habría violado a una señora en su propia casa

Días atrás se conoció la terrible experiencia de N.F., una señora de 56 años que sufrió una violación por parte de un delincuente que ya la había visitado antes y la tenía amenazada. Tras el hecho, la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales inició una investigación y los policías comenzaron una intensa serie de operativos que terminó con la captura de quien, hoy por hoy, es el principal sospechoso del crimen cometido en Buena Nueva (Guaymallén).

Cuando los detectives se pusieron a armar el puzzle, lo primero que tuvieron claro fue que estaban ante un posible psicópata: el tipo había entrado a la casa de la señora días antes del abuso y se había quedado dentro el domicilio un buen rato, aduciendo que "era pariente de los propietarios". Entonces la víctima, aterrorizada, decidió sacar un sillón afuera y dormir ahí, entre los yuyos. Corría julio y las temperaturas durante la madrugada rondaban los 0 grados.

En aquel momento, cuando N.F vio que el hombre ya estaba lejos, quiso hacer una denuncia. Le dijeron que la gestionara por Internet, para no romper el aislamiento sanitario. "Ingrese en la página de la fiscalía, ahí puede anotar lo ocurrido", le explicaron. Pequeño detalle: N.F es analfabeta.

Y el sujeto se fue, pero dijo que regresaría. Dicho y hecho: el domingo pasado volvió y atacó sexualmente a la señora, además de propinarle una impresionante paliza.

Habría hecho lo mismo en 2014

Todas las descripciones coincidían con un peligroso delincuente que ya había sido detenido varias veces pero que, insólitamente, estaba libre. El sujeto tiene antecedentes por robo agravado, lesiones, daños y amenazas simples. Un vecino comentó que en 2014, de hecho, había cometido otro abuso sexual por el que estaba enfrentando un juicio, aunque seguía circulando por las calles mendocinas.

Por eso la División de delitos Sexuales de Investigaciones, la Oficina Fiscal 19, el fiscal Darío Nora y los agentes de la Subcomisaría Conde sabían que no podían cometer ningún error, porque estaban ante un sospechoso "de carrera". Se hicieron numerosos allanamientos hasta que lo encontraron y lo detuvieron. MDZ reserva el nombre del individuo para no entorpecer la pesquisa.

Lo que vendrá son varias pericias y ruedas de reconocimiento, en las que se verá si la víctima es capaz de individualizar al agresor. De todos modos, trascendió que hay una gran cantidad de pruebas que complican al hombre: ADN, objetos y huellas de diferente tipo.

Por estos días, la mujer recibe asistencia por parte de personal especializado en ayudar a víctimas de delitos sexuales.

El caso

El domingo pasado por la madrugada, N.F estaba durmiendo en la casita que cuida, sobre Callejón Aureol (Buena Nueva, Guaymallén). Escuchó ruidos y cuando abrió los ojos tenía al abusador encima, poniéndole un cuchillo en el cuello. La mujer quedó muy golpeada.

Tras una brutal golpiza, el hombre violó a N.F. Herida, como pudo, la víctima pidió auxilio y fue trasladada a un hospital, donde verificaron que tiene el maxilar lesionado y moretones en toda la cara.

Una vecina entrevistada por este diario se indignó: "si no hubiese tantos yuyos por todas partes, si a ella la hubiesen trasladado a una fiscalía cuando hizo aquel primer llamado de auxilio y si pusieran más luminarias en la zona esto no habría pasado. Los que vivimos acá no podemos permitir que semejante barbaridad quede impune".

Con los datos que se van conociendo, se pueden añadir algunas hipótesis. Por ejemplo: si este sospechoso no hubiera estado libre tras cometer un crimen similar en 2014, sería mucho el dolor -y el trabajo- que se podría haber ahorrado. Ahora queda solo un camino: contener a la señora y buscar justicia.