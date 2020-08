Tensión en la Patagonia: 135 familias mapuche coparon una reserva natural

Con sus hippies, sus pueblos originarios y sus terratenientes, El Bolsón (Río Negro) tiene una larga historia de encuentros y desencuentros. Entre estos últimos quizá haya que contar lo que ocurrió en las últimas semanas. Un grupo de 100 personas ocupó 22 hectáreas alrededor del 18 de agosto, y después se fue sumando más gente, hasta que el intendente del municipio, Bruno Pogliano, pidió la intervención de Gendarmería Nacional.

La ocupación -que se produjo cerca del Mirador Azul-Cabeza de Indio, en la zona de La Loma del Medio- despierta bronca en algunos, ya que "interfiere" en el paisaje y los atractivos turísticos. Según trascendió, entre los que se asentaron en el área hay miembros de la cooperativa Awka Mallín y otras comunidades mapuche.

Pogliano, el intendente, ya baraja varias opciones contra sus adversarios. El problema es que -según confesó- no está seguro de que lo escuchen las autoridades federales. "No creo que ordenen el desalojo -se lamentó-. Para la justicia no hay delito. Y si la Justicia Federal no hace nada, será difícil parar este daño ambiental".

Grieta sureña

Según los vecinos más críticos, las familias que se alojan en los terrenos han comenzado a cortar árboles de la Reserva Forestal. "Algunos ejemplares talados tenían 120 años", se escuchó decir a un par de lugareños.

Una fiscal federal, la doctora Silvia Little, visitó la toma y acordó una "tregua" de 10 días para ver si se puede negociar una nueva ubicación. Entre tanto, la gente sigue llegando.

Cada vez más gente se instala en el sitio. Foto: ADN.

Pogliano insiste en pedir un desalojo por parte de Gendarmería: "no podemos negociar con gente que actúa así", opina. "Y no todos son mapuches. Hay actores que se repiten y hacen acordar al caso de Santiago Maldonado", comentó el intendente a colegas de Buenos Aires.

Seguimos esperando que las autoridades competentes decidan y procedan al desalojo de la nueva toma en el Mirador del... Posted by Bruno Pogliano on Monday, August 24, 2020

El contrapunto no cesa. No falta quien denuncie operaciones políticas y hasta vínculos de los mapuches con presuntos movimientos armados de Chile. Y de paso se suele mentar al kirchnerismo, quizá porque durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se otorgaron más de 200.000 hectáreas a los pueblos originarios de la Patagonia.

Paralelamente, llueven las críticas contra la "fiebre identitaria" que se ha producido en los últimos tiempos en la zona, al punto de que muchos jóvenes que hasta hace poco no reconocían su herencia aborigen ahora la reivindican. La historia sigue abierta, con final incierto.