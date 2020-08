"Hice 3 denuncias por violencia de género y esta semana me dieron dos cuchillazos"

Cuando una mujer hace una denuncia por violencia de género, la sociedad debería interpretarlo como una alarma. Pero si hace 3 denuncias y encima le pegan dos puntazos, la cosa es todavía más preocupante. Esta es la historia que cuenta Sabrina Sandes (21), quien jura que a pesar de haber reclamado justicia recibió esta semana golpes y cuchillazos en el brazo y el abdomen, por lo que tuvo que ser operada en el Hospital Carrillo de Las Heras.

El conflicto no es nuevo. Tiempo atrás, Sabrina mantuvo un vínculo sentimental con A.C (21); y de la relación nació una pequeña que ahora tiene 5 años. El martes pasado, cerca de las 20.30, esta mamá fue a llevarle las tareas de la escuela a su nena, que estaba en casa de su abuela paterna, es decir, en lo de la madre de su ex.

Ahí fue que A.C -el hombre- y una mujer cuyas iniciales son M.A habrían comenzado a agredirla. "Me pegaban piñas y patadas -cuenta Sabrina-. Yo intenté caminar, pero fueron tres cuadras en las que me amenazaban, me golpeaban y me insultaban. Es porque yo estoy rehaciendo mi vida y ellos no lo toleran".

Al llegar a la esquina de Lisandro Moyano y Segundo Callejón Morales, Sabrina dice que el joven le pasó un cuchillo a la mujer y que ella le encajó dos puñaladas.

La herida en el brazo

"Una me la dio en el brazo y otra en la panza. Herida, yo atiné a escapar mientras mi cuñada trataba de separarnos. Crucé la calle sangrando y me desvanecí", relata la muchacha.

La operaron dos veces. Tiene 4 puntos en el brazo y 11 en el abdomen

Por las heridas, Sabrina fue intervenida dos veces. Le pusieron 4 puntos en el brazo y 11 en el abdomen. Ahora está en su casa, viendo cómo va hacer para seguir trabajando. "Sé que intervino la fiscalía pero todavía no sé si han detenido a estas personas. Hasta donde me consta, siguen prófugos", se lamenta.

El caso está en manos de la Oficina Fiscal 6 de Comisaría 36°.