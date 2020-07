Lobos y su esposa, a juicio por enriquecimiento ilícito

Es un día clave para el futuro de Luis Alberto Lobos (58) y Claudia Verónica Sgró (52). La jueza María Cristina Pietrasanta confirmó la elevación a juicio de la causa penal en la que se los acusa de enriquecimiento ilícito por haber acumulado una impresionante cantidad de propiedades mientras desempeñaban cargos en la Municipalidad de Guaymallén. De ambos, el ex intendente Lobos es el más complicado.

La investigación de la fiscalía señala varios elementos que Lobos y Sgró deberán explicar (si pueden). Por ejemplo, cómo hicieron para adquirir, entre 2003 y 2015, una vivienda de 620 m² cubiertos, un terreno de 1.666 m², un departamento, una pick up Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 Feline, un cuatriciclo y -a través de la empresa Gerenciar S.A- un lote de 519 m², del Barrio Sol Andino. Todo mientras se desempeñaban en empleos públicos.

En la etapa de instrucción, Lobos y su pareja intentaron justificar ese estallido patrimonial alegando que provenía de dinero que él había traído "en negro" de Canadá, donde se radicó en los 80 pidiendo asilo político. Sin embargo hay testimonios que lo comprometen, puesto que a pesar de que el hombre dice que llegó de ese país con un ahorro de 200.000 dólares, sus conocidos de entonces cuentan que al volver a la Argentina -y antes de entrar en la Municipalidad- el imputado vendía alfajores puerta a puerta para completar sus ingresos.

¿A la cárcel?

El caso salió a la luz luego de que algunos concejales del Frente de Izquierda y la prensa local hicieran foco en el llamativo modo de vida que llevaba el ex intendente. De acuerdo a las pericias contables que pidió la fiscal Susana Muscianisi, Lobos no logra justificar un crecimiento patrimonial de $3.923.099 pesos; en tanto que Sgró no consigue detallar de dónde salieron $1.018.837.

Asimismo, la Municipalidad de Guaymallén se ha presentado como querellante y busca que los acusados vayan a la cárcel. "Lobos ya fue condenado en otra causa, y está libre luego de haber pagado una caución millonaria", comentó a MDZ el abogado que representa al municipio, Armando Chalabe.

—Para nosotros -destacó el letrado- todo ese patrimonio es dinero que se les sacó a los vecinos de Guaymallén.

La acusación es por enriquecimiento ilícito, un delito previsto y penado por el artículo 268 (2) del Código Penal. De ser hallados culpables, Lobos y Sgró arriesgan penas de 2 a 6 años de prisión más una multa que equivaldría a entre 2 y 5 veces el valor del enriquecimiento ilegal.