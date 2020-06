Denuncias, amenazas y lujos: quién es "Geri", la mujer que intentó matar a la periodista

El caso del intento de homicidio a la periodista y conductora de TV Melisa Zurita ocupó gran parte de los medios en los últimos días, pero con el correr de las horas comenzó a trascender el historial de denuncias, amenazas y hechos de violencia que ya había protagonizado Geraldine Martínez, la mujer que intentó matar con un cuchillo a la actual pareja de su ex, Gustavo Holstein.

A pesar de que se define ante la Justicia como “ama de casa”, "Geri", como la llaman sus familiares y amigos, tiene domicilio en Puerto Madero y es empresaria, según los registros de la AFIP, socia en dos firmas dedicadas al negocio de anteojos y la venta de propiedades.

Además es hija de un ex comisario de la Policía Federal que fue investigado por una presunta vinculación a agencias de juego clandestino y que presidió después de su retiro la Cámara Argentina de Agencias de Turf, rubro al que se dedicó por completo tras su paso por la fuerza.

A más de un año de la separación, cuando Geraldine supo que su ex estaba en pareja de nuevo, la relación se tensó definitivamente y empezó entre ambos un juego perverso de amenazas y denuncias cruzadas con los hijos como rehenes de cada nueva situación.

Martínez y el hijo que tuvo con Holstein

Según confirmó el abogado Diego Storto, que representa a la periodista y a su pareja, Martínez había sido denunciada por la pareja y otros ex novios suyos al menos cinco veces antes de este último episodio, pero a principios de este año ella misma fue quien llevó la disputa mucho más allá y aseguró que uno de sus hijos había sido producto de una supuesta violación de su ex marido.

“Es muy peligrosa”, sentenció Holstein hoy en diálogo con el canal América sobre su ex y lo graficó con una anécdota. Martínez se enfureció con un ex novio porque el hombre no quería mover una motocicleta Harley Davidson que había dejado en la cochera de su edificio y que le había dicho que mandaría a alguien para que la retirara. “Delante de mi hijo le rompió toda la moto con un bate y le dijo ‘ahora llevátela’” –contó Holstein–; “de esas historias tengo un millón”.

Ahora, mientras la Justicia investiga cómo hizo la mujer para trasladarse de Puerto Madero a Ituzaingó y si tuvo cómplices para el ataque, Geraldine espera el avance de la causa en una celda de la Comisaría N° 1 de Morón lejos de los viajes familiares, la ropa de marca y la vida de lujo.

Mientras tanto, su ex pareja junto a su actual mujer, esperan que no sea liberada en el tiempo que dure el proceso en su contra. “Lo único que le falta es matarnos, lo demás ya lo hizo todo”, expresó Gustavo Holstein esta mañana frente a los Tribunales de Morón.