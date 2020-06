Camionero se filmó manejando con una damajuana y escuchando a Los Redondos: terminó volcando

Las imágenes de un camionero que se filmó mientras manejaba absolutamente enajenado y con una damajuana en su vehículo causan indignación, sobre todo por cómo terminó la historia: el hombre volcó en la ruta.

Leonardo Mokfalvi se filmó a sí mismo mientras circulaba por una helada ruta de Santa Cruz, cantando a los gritos el tema "Te voy a atornillar" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y gesticulando de manera frenética. En medio de su pogo personal, registró que la velocidad del camión no paraba de subir, y pasaba de los 83 km/h a los 85.

Los más indignante, sin embargo, fue que registró además que no llevaba cadenas en las ruedas, pero sí en los brazos e incluso en el cuello. "¿Quieren cadenas? Esta es la cadena. Esta es la cadena", decía, mientras se filmaba. Luego ahondaría en el tema: "Siempre, siempre sin cadenas; pero con cadena líquida". La "cadena líquida" a la que se refería era una damajuana llena de vino tinto.

El desenlace fue el esperable. Su camión volcó a 90 kilómetros de Río Gallegos, el viernes alrededor de las 16. Según explicó el mismo en otro video, el accidente no fue su culpa, si no de "un chileno" que lo habría cruzado en medio de la ruta. No hay testigos que corroboren sus dichos. Su destino final era Tierra del Fuego.

La policía lo encontró luego de ser alertada del choque por un vecino. Cuando llegaron pudieron constatar que las ruedas no tenían cadenas, y que el conductor, apodado "Renolito", estaba ileso. De todas maneras, fue trasladado al hospital de Río Gallegos.