Salió a correr a pesar de la prohibición, la detuvieron y denuncia brutalidad policial

Una mujer denunció maltrato policial mientras hacía uso de su salida recreativa el martes a la tarde en el espacio verde Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz. Según la denuncia que la mujer publicó en Facebook, el martes salió a correr en el lugar a raíz de que sufre trastorno de ansiedad y le indicaron realizar actividad física, algo que está prohibido en el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

"Salí en mi hora recreativa con el día asignado a mi documento terminado en 6, antes de las 19, con barbijo, a correr en el parque Pescarmona ubicado a 200 metros de mi domicilio en el que habían algunas personas respetando una distancia muy prudente haciendo actividad física de caminata", comenzó su relato la mujer, llamada Federica.

Y continuó: "Me paró la Policía, una oficial Picondo y me informó que no podía correr, sí caminar, acercándose hacia mí sin respetar la distancia. Le pedí educadamente que tome la distancia recomendada y aplicando el sentido común le dije que sufría de ansiedad, presenté todos los datos que me avalaban la salida y le informé que iba a dar mi última vuelta para regresar a mi domicilio. Continué corriendo en dirección a mi casa y llegando a la esquina me interceptó con el móvil, se bajó y vino sin decir ni una palabra arrebatándome violentamente, tirando todo su peso corporal, 5 veces más que el mío, sobre mi cuerpo. Me pegó generándome múltiples hematomas en brazos y piernas, sin medir ningún tipo de fuerza y yo sin ejercer resistencia más que gritar a los testigos que luego fueron asomándose que por favor avisen a mi familia que se estaba cometiendo un abuso de autoridad".

"Luego me llevó detenida maltratándome psicológicamente con frases como 'yo voy a dormir en mi casa y vos en un calabozo'. En la Comisaría nadie tenía barbijo, compartían mate, me tocaron las manos sin guantes, acercándose sin barbijo. Les pedí que se protejan para acercarse y se reían, pedí alcohol y me negaron tener. No puedo expresar la angustia e impotencia que ha generado esta situación en mí. Sentí vulnerados absolutamente todos mis derechos, sentí miedo ya que si no hubiesen testigos esta mujer me mata con su violencia física", completó la mujer.

"La línea entre el control y el abuso es muy delgada y era de esperarse que esto comenzara a suceder. Personalmente además de proceder con los asuntos legales hacia esta oficial, creo fundamental que como ciudadanos debemos estar al tanto de las atrocidades que se están cometiendo en la calle en esta 'cuarentena de protección', para defendernos entre nosotros ya que claramente quienes deben hacerlo son los agresivos. Lo que me pasó hoy no puede sucederle a ningún ciudadano", cerró su queja Federica.

Por último, la mujer pide a las autoridades competentes que le realicen un test de COVID-19 por haber estado expuesta al contagio en la comisaría, donde la tuvieron demorada durante tres horas. "Como personal de la salud no puedo darme el gusto de descuidarme", concluyó su denuncia.