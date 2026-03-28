Dos maestros, una memoria compartida: Alonso y Venditti dialogan en una muestra imprescindible

El sábado 28, a las 21 horas, el Centro Patrimonial Cristoforo Colombo , ubicado en Tomba 246 de Godoy Cruz , será escenario de una inauguración de especial densidad simbólica y artística. La muestra conjunta dedicada a Cristino Alonso y Alberto Venditti propone un recorrido profundo por la obra póstuma de dos creadores fundamentales para comprender buena parte del desarrollo del arte visual en Mendoza durante el siglo XX.

Lejos de tratarse de una simple exposición retrospectiva, la propuesta invita a establecer un diálogo entre dos trayectorias que, aunque estéticamente diversas, comparten una misma ética del hacer artístico: la fidelidad a una búsqueda personal, el compromiso con el contexto y la convicción de que el arte es, ante todo, una forma de pensamiento crítico y sensible.

La vida y la obra de Cristino Alonso están atravesadas por la migración, la resistencia y una inquebrantable vocación artística. Su historia personal se inscribe en una época en la que el acceso al arte no siempre era un camino viable desde el punto de vista económico. Tras emigrar a Mendoza, ingresó a la Escuela de Bellas Artes, aunque debió interrumpir sus estudios en reiteradas ocasiones para dedicarse a oficios que le permitieran sostenerse, en tensión permanente con el mandato familiar que priorizaba lo “productivo” por sobre lo creativo.

Ese recorrido sinuoso no debilitó su impulso, sino que lo dotó de una mirada aguda sobre la realidad social. En 1966, Alonso egresó finalmente como artista plástico, iniciando una carrera prolífica que lo llevó a exponer en Mendoza y Buenos Aires, y a recibir distinciones de gran prestigio, como el premio Richard Hudnut y el Primer Premio de Dibujo del Salón Nacional en 1995. Su obra integra hoy colecciones públicas y privadas en Argentina y en el exterior, confirmando la proyección de un lenguaje profundamente personal.

Desde la década del setenta, su producción asumió un carácter decididamente político, abordando temáticas sensibles como la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Sin caer en el panfleto, Alonso construyó un universo visual donde el neorrealismo y el neoexpresionismo se entrelazan con una ironía sutil y, muchas veces, con un humor incómodo que desafía la solemnidad. Sus personajes urbanos -grotescos, vulnerables, profundamente humanos- narran las dificultades de la vida en la ciudad y funcionan como dispositivos de reflexión crítica.

Fiel a su autenticidad, Alonso nunca se dejó condicionar por modas ni tendencias. Su constante búsqueda de libertad estética y conceptual lo llevó a una evolución permanente, siempre guiada por la necesidad de decir algo verdadero. Fallecido en 2015, a los 82 años, su legado sigue siendo vigente y necesario, no solo por la potencia formal de su obra, sino por su capacidad de interpelar al presente.

cristino alonso Obra de Cristino Alonso.

Alberto Venditti: la belleza como acto de resistencia

La figura de Alberto Venditti aporta a la muestra un contrapunto poético y formal que enriquece el recorrido. Nacido en Rivadavia, en 1927, y fallecido en 2000 en ese departamento mendocino, Venditti se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la guía de maestros fundamentales como Julio Suárez Marzal, Sergio Sergi y Fidel de Lucia. Su formación académica se tradujo en un dominio técnico sólido, que aplicó tanto en la pintura como en la gráfica y el muralismo.

Venditti expuso en espacios destacados como el Jockey Club de Mendoza y galerías de Buenos Aires y Brasil, y fue reconocido con premios relevantes, entre ellos el Primer Premio del Certamen Hipódromo Argentino Municipal en 1986. Sin embargo, más allá de los galardones, su obra se distingue por una concepción estética clara: la belleza como máxima aspiración del arte.

Su serie “Casas mendocinas” constituye un verdadero testimonio documental. A través de fachadas art nouveau de las primeras décadas del siglo XX, Venditti recorrió la provincia pintando y registrando un patrimonio arquitectónico muchas veces invisibilizado. Su estilo, predominantemente neoimpresionista y en ocasiones constructivista, se manifiesta en una paleta contenida, de sombras azules, violetas profundos y rosados intensos, donde la luz estructura la composición y dota a cada escena de una atmósfera singular.

obra de venditti Obra de Alberto Venditti.

Un encuentro necesario

La convivencia de las obras de Alonso y Venditti en una misma muestra no busca homogeneizar miradas, sino poner en valor la diversidad del arte mendocino y su riqueza histórica. Mientras uno interpela desde la crítica social y el gesto expresivo, el otro invita a la contemplación y a la preservación de la memoria urbana. Ambos, sin embargo, coinciden en una misma convicción: el arte como herramienta de conocimiento y sensibilidad.

La inauguración de esta muestra representa una oportunidad única para recorrer la obra de dos maestros que marcaron caminos distintos pero complementarios. Es, al mismo tiempo, un homenaje y una invitación a reflexionar sobre las problemáticas sociales, culturales y estéticas que atravesaron -y siguen atravesando- a Mendoza y al país. Una cita imprescindible para quienes entienden el arte no solo como objeto, sino como experiencia y pensamiento vivo.