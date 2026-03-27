No es clásico, aunque lo quieran vender: Godoy Cruz–Maipú es otra cosa
Tiene hinchas, tensión y puntos en juego. Pero historia, identidad y rivalidad real… eso es otra historia.
Hay partidos que nacen clásicos. Otros que se construyen con el tiempo. Y después están los que, por más esfuerzo marketinero que les pongas encima, no lo son ni lo serán.
Godoy Cruz contra Maipú entra en esa tercera categoría.
Sí, ya sé: dos equipos de la misma provincia, dos hinchadas, tribunas divididas, operativo de seguridad reforzado, clima picante. Todo eso suma. Todo eso vende. Pero no alcanza. Porque un clásico no se arma con un flyer ni con una conferencia de prensa.
Y acá, seamos honestos, eso no pasa.
Godoy Cruz tiene su historia marcada en otro lado. Su clásico de barrio es Talleres. Después, con el tiempo, se generaron rivalidades mucho más pesadas, más incómodas, más reales: Independiente Rivadavia, San Martín de San Juan. Partidos donde hay memoria, donde hay cuentas pendientes, donde hay algo que late distinto.
Maipú también sabe perfectamente cuál es su partido. Gutiérrez. Ahí hay tierra, hay roce, hay pasado. Ahí hay clásico.
¿Qué hubo cruces? Sí.
Liga Mendocina, la revalida del ‘91, partidos sueltos que suman anécdotas. Pero una anécdota no construye una tradición. Es como querer comparar una chispa con un incendio.
Esto se parece más a aquel Independiente Rivadavia – Luján de Cuyo del 2000. Partido importante, sí. Contexto especial, también. Pero clásico… ni cerca.
Entonces, ¿qué es Godoy Cruz–Maipú?
Es un partido importante.
Es un partido con condimentos.
Es un partido donde los dos necesitan puntos y nadie quiere perder.
Y eso, que no es poco, alcanza.
Porque a veces el fútbol necesita sacarse la careta y decir las cosas como son: no todo tiene que ser un clásico para ser interesante.
Y este partido, sin disfraz, ya tiene suficiente peso propio.