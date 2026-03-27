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En vivo: sin Messi (en el banco), Argentina le gana 1-0 a Mauritania con un gol de Enzo Fernández

Tras una gran jugada colectiva, que culminó con un centro de Molina, Enzo Fernández definió como "9" y puso a Argentina 1-0 ante Mauritania en la Bombonera.

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Argentina juega ante Mauritania el primero de sus dos amistosos de la fecha FIFA en la Bombonera.&nbsp;

Argentina juega ante Mauritania el primero de sus dos amistosos de la fecha FIFA en la Bombonera. 

FotoBaires

Sin Lionel Messi, quien esta en el banco de suplentes, la Selección argentina vence 1-0 a Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Enzo Fernández abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo, al definir muy bien luego de un gran buscapié del lateral Nahuel Molina.

El gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina

El gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina

El gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Argentina vs Mauritania

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