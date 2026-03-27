En vivo: sin Messi (en el banco), Argentina le gana 1-0 a Mauritania con un gol de Enzo Fernández
Tras una gran jugada colectiva, que culminó con un centro de Molina, Enzo Fernández definió como "9" y puso a Argentina 1-0 ante Mauritania en la Bombonera.
Sin Lionel Messi, quien esta en el banco de suplentes, la Selección argentina vence 1-0 a Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Enzo Fernández abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo, al definir muy bien luego de un gran buscapié del lateral Nahuel Molina.
El gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina
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