Domiciliaria para un expolicía condenado por violar a una nena

Si bien desde el Gobierno sostienen que el otorgamiento de arresto domiciliario por el riesgo al contagio de coronavirus es sólo para presos por delitos leves, en las últimas horas se han conocido numerosos casos de condenados por delitos graves que han accedido al beneficio en distintos lugares del país.

Uno de los casos que se conoció en las últimas horas es el de Jorge Pedro Bergondi, un expolicía de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca condenado en 2007 a 16 años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su expareja entre los 9 y 12 años de edad.

Lorena es la madre de la víctima y manifestó su preocupación por la situación. "No dormí en toda la noche, estoy muy angustiada por mi hija. Cuando ella escucha estos casos se pone mal, sufre y me pregunta si lo van a largar", se lamentó la mujer en diálogo con La Brújula 24 de Bahía Blanca.

Otra liberación y dale que va. Se trata de un expolicía llamado Jorge Bergondi, condenado a 16 años de cárcel por violar durante años a una niña. Después de los abusos, este hdp le ponía un arma en la cabeza a su víctima para amenazarla. Esta basura ya está en la casa. — Germán Sasso (@SassoGerman) April 29, 2020

Y agregó: "Cuando la Policía nos notificó que estaba en su casa porque tiene asma y es paciente de riesgo, mi hija entró a desesperarse. No va a parar hasta hacerlo público y escracharlo. Cerri (localidad bahiense) debe tener cuidado porque hay un violador suelto. El juez no se fijó en que destruyó a una familia".

"Mi hija se aferra a sus hijos, pero ella no está bien. Este hombre la amenazó todo este tiempo y le dijo que cuando saliera la iba a ir a buscar. Una psicóloga me dijo que ella nunca más iba a ser feliz en su vida", añadió la mujer.

"Esto te remueve todo y te hace vivir el pasado. Ella tiene tres hijos, pudo salir adelante pero no le fue fácil porque hay momentos en que entra en estados de crisis tremendos. No es fácil salir de un infierno. Que tenga la posibilidad de salir porque tiene asma es injusto. Este hijo de puta se cagó en todo y va a volver a cometer el mismo delito", completó la mujer.

Y cerró: "Ella fue notificada 15 días después de su arresto domiciliario, cuando esta basura ya estaba acomodada en su casa. Estoy dispuesta a todo, ya no siento miedo, sólo me da temor el hecho de no poder ayudar a mi hija en caso de que este hombre intente acercarse a alguno de nosotros".