Videos: gritos y golpes en la cárcel de El Borbollón

Desde este mediodía, internas de la Unidad 3 de la cárcel de mujeres de El Borbollón reportan un conflicto con fuego y corridas. Los incidentes habrían comenzado por una medida de fuerza que tomaron las detenidas pidiendo que se agilicen los pasos a domiciliaria y las medidas de higiene en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Tras algunos escarceos, se filtraron imágenes que probarían que se reprimió a las manifestantes. Las últimas informaciones indican que todos los pabellones del complejo se unieron a la demanda y están solicitando un mediador que calme las aguas.

En comunicación con MDZ, una interna del mencionado sector 3 -donde se alojan alrededor de noventa personas- denunció que las presas "están cansadas del maltrato". La entrevistada, que se identificó como Paula, dijo que "la vianda es incomible y hace semanas que no podemos recibir visitas ni mercadería. Ni siquiera nos dan los mínimos elementos de higiene".

Varios frentes

En el contexto de pandemia, además, las privadas de la libertad solicitan que se acelere el paso a domiciliaria para aquellas que por salud o por edad pertenecen a los grupos de riesgo. "Es un pedido centrado, básicamente, en las demoras del Poder Judicial", explicaron.

Aparte de los requerimientos "judiciales", hay descontento por la supuesta negativa de las autoridades a que se utilicen celulares con cámara. Eso impide a las detenidas ver a sus familias, y la indignación crece porque la cuarentena también obstaculiza que las vayan a visitar.

Las visitas, aparte, completaban los recursos alimentarios y de limpieza que usan las mujeres en las celdas y los espacios comunes. Semanas atrás, internas de los pabellones 1 y 2 se contactaron con este diario para enfatizar que ni siquiera disponen de toallas higiénicas, mientras desde el Servicio Penitenciario salieron a desmentir esas versiones.

Otra dimensión de la bronca se vincula con el Consejo Correccional, que evalúa el comportamiento de las detenidas. Según acusan ellas, esa entidad no está operando a causa de la pandemia, lo que aumenta la ansiedad. "Pasa que si queremos obtener beneficios, necesitamos mostrar buena conducta. Pero si no nos evalúan, no tenemos cómo", remarcan.

Una ventana de El Borbollón.

"Se escuchan balas"

Las manifestantes insisten en que han presentado petitorios varias veces. Como no obtuvieron respuesta, esta mañana optaron por "una protesta sonora".

Lo cierto es que tras los primeros reclamos intervinieron las Fuerzas de Seguridad y comenzaron a reprimir. En contrapunto, algunas internas habrían prendido fuego sábanas y frazadas. Una de las fotos que enviaron las internas.

Y si bien todavía no está del todo claro el panorama en el penal, el accionar de las autoridades ya ha suscitado protestas desde diferentes organizaciones. Hace instantes arribaron al complejo miembros del Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes para estudiar posibles líneas de diálogo.

Noticia en desarrollo.