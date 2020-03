Así no se puede: un policía violó la cuarentena para comprar droga y fue detenido

Lamentablemente, a esta altura los casos de personas que violan la cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19 ya no sorprenden demasiado, pero este en particular tuvo características particulares al tratarse de un policía que no respetó el aislamiento por ir a comprar droga.

El doblemente infractor es César Villalba, un cabo de la policía santiagueña de 41 años que debía permanecer en su casa al estar en disponibilidad preventiva, pero fue descubierto en otro barrio comprando estupefacientes.

El hombre fue aprehendido cuando sus compañeros de la Comisaría 15 se encontraban realizando recorridos para hacer cumplir la cuarentena y se toparon con el protagonista circulando en una moto particular con el uniforme puesto.

Al ser detenido por los otros policías, Villalba intentó darles una explicación de porqué estaba en la calle, pero al darse cuenta que sus argumentos no eran muy convincentes decidió emprender una fuga que fue interrumpida a las pocas cuadras.

Una vez retenido, se le secuestró la moto Honda Wave, pero los efectivos no pudieron dar con la droga que acababa de comprar porque la "descartó" durante su corta huída.